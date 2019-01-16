卡管大戲繼續上演！這5招正在夾殺管中閔

管中閔。（資料照）

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中時電子報

台大校長管中閔甫上任，監察院即通過對管中閔彈劾案，認為管在擔任國發會主委期間，違法兼職，還替周刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，將送公務員懲戒委員會處置。其實，管中閔上任不是結束，他將面臨5大挑戰、關卡，包括監察院彈劾後續處理、潘文忠回鍋教育部長，將檢討調整大學校長遴選制度等，繼續糾纏。

台大校長遴選委員會於去年1月5日選出管中閔為校長後，即因管未利益迴避等問題，而遭教育部強力杯葛，但查都未違法，反倒是讓潘文忠、吳茂昆及葉俊榮三位部長相繼下台。監察院昨以管中閔在擔任國發會主委期間，違法兼職，還替周刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，以7:4通過彈劾。

《聯合報》報導，政府還在繼續卡管，管中閔未來還會面臨5大挑戰，分別為教育部長潘文忠回鍋，將全面檢討調整大學校長遴選制度，為繼續糾纏埋下伏筆；大小綠委要求教育部揭露大學教師違法兼任獨董；台大反管持續進行；監察院通過彈劾案後，司法院公務員懲戒委員會將審議，並依法做出免撤職、申誡等懲戒處分，或者不處分等，這齣卡管戲碼還會繼續上演，且是歹戲拖棚。

網友說，「潘回鍋和監察院事件，更令人看清民進黨的陽謀」、「潘文忠與管中閔的延長賽，繼續糾纏蔡政府」、「民進黨縣市長大敗也不是結束，還有2020的戲碼等著」。

(中時電子報)

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