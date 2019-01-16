影》不用挨餓！專家揭「8小時瘦身法」致勝關鍵

2019年01月16日 10:53 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中天新聞 1/3減肥紅遍南韓 傳冬天「不忌口」也能瘦

你常常為了減肥節食挨餓或斤斤計較卡路里嗎？專家表示，其實有更輕鬆的方法，只要每天限制在8小時內吃完食物，另外16小時讓腸胃休息，一周就能減重5公斤，還能預防糖尿病、心臟病與腎臓病。

紐約時報專欄作家大衛．辛振可在暢銷書《8小時瘦身法》中指出，每天24小時持續進食，是造成肥胖與糖尿病的主要原因；餓了就吃，會讓腸胃沒有機會休息，打亂人體的消化節奏，導致消化機能下降。

大衛．辛振可表示，「8小時瘦身法」非常簡單，只要每天限定在8小時內進食，例如從早上9點到下午5點，或中午12點到晚上8點；在這8小時內可以吃任何想吃的食物，但這段時間之外的16小時，則完全不吃任何東西，讓身體器官充分休息。

這樣的進食法，可以讓腸胃在夜晚好好消化、穩定自律神經，當交感神經活躍時可加速燃脂。而且在這8小時中攝取的熱量，會在夜晚期間被身體拿來當作熱量燃燒，不會堆積成脂肪。

大衛．辛振可說，不累積壓力也是讓減肥持久的一大關鍵。由於8小時瘦身法，可以在限定的時間吃喜歡吃的東西，除此之外的16小時輕斷食能減輕身體的負擔，讓器官充分休息，因此還能同時預防糖尿病、心臓病與腎臓病。不過專家也提醒，最好配合適度的運動、保持作息正常，只要持之以恆實行，一周約可減重5公斤。

(中時電子報)