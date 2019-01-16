力推都更 新北將成立都更推動小組

友善列印
中時

都更是新北市長侯友宜重要政見，侯友宜16日在市政會議宣布，市民團隊要改變被動的思維，以行動治理積極扮演都更主導角色，將於一個月內成立府級「都更推動小組」，擔任都更指揮中心，由政府領航帶頭，引導民間更新開發，促成城市風貌改變與再生。

今日市政會議城鄉發展局再次以「新北都更行動策略」進行專題報告，續二周報告皆以都市更新為主題的紀錄，展現新北市的重視。

侯友宜說，都市更新是擔任市長最重要的工作，要市民團隊排除萬難全力推動，最重要的是要改變過去被動受理的角色，翻轉為「政府帶頭作」的積極態度。

侯友宜也指示由陳純敬副市長領軍成立都市更新推動小組及推動辦公室，在法令內以任務編組的方式專責辦理，以快速解決問題。

城鄉發展局表示，未來新北市將以現行三環三線提升為三環六線，透過捷運帶動運用大眾運輸導向發展(TOD)概念，參考日本規劃願景推動都市改造模式，都更推動辦公室將優先盤點捷運站、主幹道沿線周邊地區，進行土地使用檢討與相關都更規劃，透過市府主動出擊根據每個捷運場站的特性，因地制宜擬訂更新計畫引導公私部門的更新，要強化政府主導角色，鏈結都市計畫，由政府增加明確引導的規範，讓民間申請更新事業有所遵循。

侯友宜受訪時說，現行都更被民眾詬病主要是時效問題，過去推動力道由民間主導，加上後續審議程序，這次成立都更推動小組，主要是民辦改為公辦，市府自己跳下來主導，成立推動小組把相關各局處專人專責方式一次性審查，才能一次性解決問題，落實居住安全、公共安全與居住正義。

侯友宜說，新北市危老建築約有190幾個地方，新北市府要展現行動效率，推動小組由市長主導，跨局處指揮調度更有效率。

(中時 )

拉館長進柯家軍？柯文哲笑回.. 管遭彈劾理由瞎！反對監委：藍綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。