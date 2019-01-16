力推都更 新北將成立都更推動小組

2019年01月16日 11:16 中時 葉德正

都更是新北市長侯友宜重要政見，侯友宜16日在市政會議宣布，市民團隊要改變被動的思維，以行動治理積極扮演都更主導角色，將於一個月內成立府級「都更推動小組」，擔任都更指揮中心，由政府領航帶頭，引導民間更新開發，促成城市風貌改變與再生。

今日市政會議城鄉發展局再次以「新北都更行動策略」進行專題報告，續二周報告皆以都市更新為主題的紀錄，展現新北市的重視。

侯友宜說，都市更新是擔任市長最重要的工作，要市民團隊排除萬難全力推動，最重要的是要改變過去被動受理的角色，翻轉為「政府帶頭作」的積極態度。

侯友宜也指示由陳純敬副市長領軍成立都市更新推動小組及推動辦公室，在法令內以任務編組的方式專責辦理，以快速解決問題。

城鄉發展局表示，未來新北市將以現行三環三線提升為三環六線，透過捷運帶動運用大眾運輸導向發展(TOD)概念，參考日本規劃願景推動都市改造模式，都更推動辦公室將優先盤點捷運站、主幹道沿線周邊地區，進行土地使用檢討與相關都更規劃，透過市府主動出擊根據每個捷運場站的特性，因地制宜擬訂更新計畫引導公私部門的更新，要強化政府主導角色，鏈結都市計畫，由政府增加明確引導的規範，讓民間申請更新事業有所遵循。

侯友宜受訪時說，現行都更被民眾詬病主要是時效問題，過去推動力道由民間主導，加上後續審議程序，這次成立都更推動小組，主要是民辦改為公辦，市府自己跳下來主導，成立推動小組把相關各局處專人專責方式一次性審查，才能一次性解決問題，落實居住安全、公共安全與居住正義。

侯友宜說，新北市危老建築約有190幾個地方，新北市府要展現行動效率，推動小組由市長主導，跨局處指揮調度更有效率。

(中時 )