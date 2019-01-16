兩派一家親！留歐脫歐支持民眾握手言歡了

2019年01月16日 10:51 中時電子報 馮英志

英國首相梅伊提出的脫歐協議，在英國下議院以432票反對、202票贊成遭否決，為英國政府近百年來「羞辱式」慘敗。否決消息一出，原先彼此針鋒相對的支持留歐民眾與無協議脫歐民眾，竟然同時歡欣鼓舞、出現難得「兩派一家親」的畫面。

根據英國《衛報》（The Guardian）15日報導，即使國會表決日天氣寒冷，英國國會廣場外仍聚集上千名民眾一同看電視牆直播下議院表決現場。一聞梅伊脫歐方案遭否決，群眾立即歡呼；而當英國工黨一聞梅伊脫歐方案遭否決，群眾立即歡呼；而當英國工黨黨魁柯賓提出對梅伊不信任案，歡呼聲再起。

直播電視牆前擠滿了支持英國留歐、並呼籲政府舉行二次公投的「人民表決」（People's Vote），但在西敏寺（Westminster Abbey）國會大廈外，也湧入主張與歐盟徹底切割、支持硬脫歐的「無協議脫歐」（no-deal Brexit）示威者，雙方先前互相較勁，但梅伊的慘敗卻同時讓雙邊陣營拍手叫好。

留歐派支持者、雅芳河畔布拉福鎮鎮長凱伊（Alex Kay）表示，期盼這次表決是「終結脫歐的起點」；與她一同支持留歐、並已居住在英國20年的瑞典民眾桑德柏格（Maria af Sanderberg）更說，很驚訝梅伊方案遠比留歐更糟，讓支持留歐與脫歐的民眾團結一致反對她，這是如此諷刺的組合。

但另一旁，手持口號「捍衛英國憲法」、來自來自薩弗克（Suffolk）支持「硬脫歐」哈德遜（Philip Hodson）也表示，這份脫歐協議毫無理由給了歐盟390億歐元，還要我們放棄投票權與否決權，繼續受歐盟法律限制，「這就是為何梅伊讓留歐與脫歐團結起來共同反對。每個人都承認方案糟糕透頂，甚至連小朋友都能寫出更好的協議。」

雖然留歐與脫歐支持者難得出現團結歡呼場景，但也有些小插曲；一群「無協議脫歐」支持者走進「人民表決」群眾中，高喊「阻擋歐盟」口號並點火焚燒歐盟旗幟，但雙邊並無衝突。

(中時電子報)