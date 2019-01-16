悠之家暖心關懷助新手媽走出產後憂鬱

2019年01月16日 11:30 中時 譚宇哲

30歲新手媽媽郁美日前罹患產後憂鬱症，在家坐月子期間不時失眠、暴怒、情緒低落，甚至向家人說「想給車撞死」，最後住進新北市永和悠之家產後護理之家，在護理人員與行政人員的關懷陪伴下，終於展開笑容，樂觀擁抱新生命，而悠之家護理人員的細心表現，也獲新北市府頒獎肯定。

新北市府今天上午舉辦107年護理機構督導考核績優表揚記者會，共114家接受考核，其中30家獲優等，由新北市衛生局副局長許朝程頒獎表揚。

許朝程說，衛生局每年邀請相關領域學者專家現場督導考核，除居家護理機構排除火災預防及緊急應變作業查核外，其餘護理機構則督考護政作業、照護品質、火災預防及緊急應變等3大面項，同時提供建議，輔導業者改善並列入追蹤。

悠之家產後護理之家執行長黃資裡說，現代人晚婚，許多新手媽媽都具有一定社經地位，面對新生命到來的不知所措和負面情緒，常備感挫折，悠之家的護理人員、清潔人員、櫃台行政人員都會接受專業心理諮商講座課程訓練，透過日常互動，溫馨陪伴每一位媽媽走出產後憂鬱。

衛生局表示，截至去年12月底新北市立案的護理機構有一般護理之家83家、產後護理之家48家及67家居家護理所，共198家機構，督考暨評鑑結果，可上新北市衛生局網站公告訊息區查詢參考。

(中時 )