悠之家暖心關懷助新手媽走出產後憂鬱

悠之家產後護理之家暖心關懷陪伴產後憂鬱媽媽，獲得107年護理機構督導考核績優表揚，由新北市衛生局副局長許朝程頒獎，悠之家產後護理之家執行長黃資裡代表領獎。（譚宇哲攝）

友善列印
中時

30歲新手媽媽郁美日前罹患產後憂鬱症，在家坐月子期間不時失眠、暴怒、情緒低落，甚至向家人說「想給車撞死」，最後住進新北市永和悠之家產後護理之家，在護理人員與行政人員的關懷陪伴下，終於展開笑容，樂觀擁抱新生命，而悠之家護理人員的細心表現，也獲新北市府頒獎肯定。

新北市府今天上午舉辦107年護理機構督導考核績優表揚記者會，共114家接受考核，其中30家獲優等，由新北市衛生局副局長許朝程頒獎表揚。

許朝程說，衛生局每年邀請相關領域學者專家現場督導考核，除居家護理機構排除火災預防及緊急應變作業查核外，其餘護理機構則督考護政作業、照護品質、火災預防及緊急應變等3大面項，同時提供建議，輔導業者改善並列入追蹤。

悠之家產後護理之家執行長黃資裡說，現代人晚婚，許多新手媽媽都具有一定社經地位，面對新生命到來的不知所措和負面情緒，常備感挫折，悠之家的護理人員、清潔人員、櫃台行政人員都會接受專業心理諮商講座課程訓練，透過日常互動，溫馨陪伴每一位媽媽走出產後憂鬱。

衛生局表示，截至去年12月底新北市立案的護理機構有一般護理之家83家、產後護理之家48家及67家居家護理所，共198家機構，督考暨評鑑結果，可上新北市衛生局網站公告訊息區查詢參考。

(中時 )

影》不用挨餓！專家揭「8小時瘦… 來去圖書館 借書可獲得祈願燈、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。