管遭彈劾理由瞎！反對監委：藍綠對決 壁壘分明

監察院監委、前勞委會主秘王幼玲說明。(圖/本報資料照，王英豪攝)

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中時電子報
/綜合報導

監察院昨(15日)以台大校長管中閔在擔任國發會主委期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，以7:4的票數通過彈劾案。投下「不成立」票的監委王美玉、劉德勳提出4點立論，主張受邀撰稿非兼職，司法院早在民國32年函釋，公務員在報紙雜誌投稿或著作書籍出版收受報酬，或編輯研究學術之雜誌刊物，均非公務員服務法第十三條第一項所謂經營商業。

王美玉強調，此事應該就個案的事實來認定，可惜現在就是壁壘分明的藍綠對決，馬系、英系一定要對立嗎？

昨天出席會議的監委有11位，同意彈劾的7人中，陳師孟、田秋堇、林盛豐、瓦歷斯貝林、張武修、楊芳婉為蔡英文提名，被外界視為「英系」人馬，唯一的非英系是馬英九任內提名的方萬富，投反對票的江明蒼、王美玉、劉德勳、章仁香等則是馬英九提名的「馬系監委」。

王美玉指出，壹週刊已說明本案為社論專欄之邀稿，未有契約關係，所付者亦為已刊登之稿費，而調查案所附多篇專欄是否均為管中閔所撰亦未論及，均有進一步究明必要。更重要的是，司法院早在32年4月28日院字第2508號函釋「公務員在報紙雜誌投稿或著作書籍出版收受報酬，或編輯研究學術之雜誌刊物，均非修正公務員服務法第十三條第一項所謂經營商業。

(中時電子報)

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