民調38.7％ 綠媒老董：柯文哲頭殼壞掉才不選總統

總統蔡英文（右）與台北市長柯文哲（左）。(中央社資料照)

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中時電子報
綠媒老董吳子嘉昨在政論節目上說，民調38.7%「柯文哲頭殼壞掉才不選」，這民調會逼柯文哲下來選總統。(Youtube截圖)

最新民調顯示，如果2020總統大選是台北市長柯文哲、新北市前市長朱立倫及總統蔡英文三人出馬競選，民調結果，柯文哲獲38.7%的支持度，朱立倫為21.5%，蔡英文只有15.3%。綠媒老董吳子嘉昨在政論節目上說，民調38.7%「柯文哲頭殼壞掉才不選」，這民調會逼柯文哲下來選總統。

政大選舉研究中心上周完成「2019國家安全調查」的民調結果，顯示有高達38.7%的民眾支持柯文哲競選總統；朱立倫位居第二，為21.5%；蔡英文則是敬陪末座，僅有15.3%的支持度。還有17.2%的民眾尚未決定2020總統大選支持對象。

吳子嘉昨晚說，這是一月初的民調，這就表示蔡英文「今天晚上睡覺會很不安穩」， 因為辛苦半天，原來以為打中共民調會上揚，結果打中共後，民調還是第三名。

劉寶傑說，跟柯文哲還差這麼多!吳子嘉說，可是他有一個好處，就是蔡英文不滿意度確實是有下降，然後滿意度有上升一點，但是面臨到了三個候選人pk的情況下，她還是維持大概15.3%左右的百分比。

吳子嘉說，有一點比較讓他意外的是，朱立倫是21.5%，他覺得比較意外，跟蔡英文太接近，只差6%。上一次民調朱立倫在27%、28%左右，現在掉下來。代表國民黨吳敦義想選；王金平想選。四人打麻將，有一個人相公。內部有爭鬥情況之下，影響到朱立倫的形象。

劉寶傑問吳子嘉，而且你一再強調，柯文哲才是2020最大變化，就是柯文哲選，他大概就領先了。柯文哲如果不選，國民黨沒有占那麼絕對的優勢，現在朱立倫跟蔡英文越拉越進了耶!

吳子嘉說，朱立倫是被低估了啦!蔡英文15%是正常。這兩個是不太一樣的情況 ，當然你要講說，因為國民黨還有一個候選人叫吳敦義，那目前民進黨最期待的候選人叫做吳敦義，但是我相信目前來講的話，如果你是柯文哲你會不選嗎?

劉寶傑說:會啊!吳子嘉說，這一定要選了嘛!簡單一個道理，「38.7%我頭殼壞掉才不選嘛!」所以這個民調，會逼到柯文哲跳下來選，這個民調才是最大的一個變化開始!

(中時電子報)

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