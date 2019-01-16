屏東廚餘養豬不全禁 輔導合法或轉型替代

屏東縣目前有252家廚餘養豬場，大多數是飼養黑豬，縣府立場是以輔導合法或轉型，替代全面禁止廚餘，以免危及黑豬產業。（潘建志攝）

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中時

為防止非洲豬瘟疫情，已有縣市禁止廚餘養豬，屏東縣因廚餘養豬場多達252家，加上是黑豬產業的重要基地，縣府傾向不全面禁止廚餘，而是以輔導業者申請合法廚餘再利用，或轉型、退場，擔心全禁將衍生更多問題。

屏東縣目前有1700多家養豬場，共飼養123萬多頭豬，其中252家為廚餘養豬場，約22萬頭豬。252家中只有53家是合法申請再利用的業者，縣府經調查詢問，23家有意願申請合法再利用，27家要申請轉型飼料飼養，15家要申請退場離牧。

縣府農業處長黃國榮表示，短期全面廚餘禁養會對屏東黑豬產業造成太大衝擊，基於產業慣性無法馬上調整，及後續廚餘處理問題，縣府立場是以輔導合法、轉型或退場，替代全面廚餘禁養，也已向中央爭取緩衝時間到2月底。

黃國榮說，縣府已針對53家合法再利用的業者稽查過，設備合乎標準也都遵循以90℃以上蒸煮1小時的流程；業者其實比民眾更擔心豬瘟，很多都把蒸煮時間拉長到2、3小時；小場也不敢亂來，會跟合法大場買蒸煮後的安全廚餘來飼養。

屏東縣養豬協會常務監事方志源說，中北部像新北、桃園、台中等都是廚餘養豬重鎮，比例高達8成以上。目前全國經政府稽查、專家背書通過的合法廚餘養豬場有357場，風險已降至最低，應繼續讓其運作。

他強調，政府也應該更精準地定義「廚餘」，是家庭或餐廳產生的餘物，其他像加工業產生的豆渣、麵粉等屬於素食的餘物，因沒有汙染疑慮，就該開放繼續養豬，否則去化也會產生問題。

(中時 )

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