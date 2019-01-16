超惡質!王浩宇建議在金紙外包裝上印韓國瑜夫妻及韓冰

桃園市綠黨籍市議員王浩宇（右）宣布加入「民主進步黨黨團」運作，要成為桃園市長鄭文燦的助力。（葉臻翻攝）

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中時電子報
王浩宇在臉書說，建議在聯絡簿、金紙跟米的外包裝上印上韓國瑜跟李佳芬，也順便印一下韓冰好了。(王浩宇臉書)

桃園綠黨中壢區議員王浩宇當選後，不監督桃園市長鄭文燦，卻整天在臉書發文批評高雄市長韓國瑜，被韓粉批靠韓國瑜博版面。昨日他又在臉書消費韓國瑜，稱「建議在聯絡簿、金紙跟米的外包裝上印上韓國瑜跟李佳芬，也順便印一下韓冰好了，這樣還能拿來網拍ＸＤ」再度被網友砲轟。

桃園議員王浩宇當選後，整天在臉書發文批評高雄市長韓國瑜。韓國瑜之前曾問「他是誰?」並說「批判我的人都在排隊，請他不要插隊」。日前王浩宇為了護航「口譯哥」，又批高雄觀光局長潘恒旭，卻被發現他政務官、事務官、機要任用傻傻分不清。被網譏「桃園市選出不分區議員」。

昨日王浩宇再度於臉書消費韓國瑜，稱「建議在聯絡簿、金紙跟米的外包裝上印上韓國瑜跟李佳芬，也順便印一下韓冰好了，這樣還能拿來網拍ＸＤ」

網友留言砲轟王浩宇「您好高雄議員，大理國段譽向您誠信建議，管好自己的桃園就好，不要再靠禿子搏版面」、「這人有病，病的不輕，全國不分區議員」、「我覺得消費到現在應該夠了吧？我覺得已經有點太過分了，你每天消費韓國瑜有嗆你嗎？ 該停止了吧」、「怎麼當個議員話屎這麼多，可以做好自己的事嗎？」、「王浩呆請問外交部長跟蔡總統誰說謊」。

(中時電子報)

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