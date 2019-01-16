BBCStudios旗下頻道精彩節目 陪觀眾度過2019年！

2019年01月16日 11:49 中時 潘鈺楨

《Serengeti》。（BBC提供）

《TheGrahamNortonShow》。（BBC提供）

BBCStudios宣布年度旗鑑級自然歷史大作《OnePlanet：SevenWorlds》預計將於2019年第四季首播，同時公布年度旗下各頻道首播節目精選。

BBCEarth頻道

繼2016年《地球脈動II》（PlanetEarthII）、2017年《藍色星球II》（BluePlanet），以及去年《王朝》（Dynasties）之後，這一次BBCStudios又將挑戰以嶄新的手法呈現自然紀實題材《SevenWorlds》，娓娓道來每個地區屬於自己的背景故事，從板塊樣貌是如何被自然因素所形塑、氣侯環境是如何造就獨一無二的生態系，到歷史脈絡是如何影響自然及人類文明，一揭這塊土地你我過去鮮為人知的精采故事。

同時，BBCEarth也將帶來一連串不容錯過的節目，包括《瓊安娜絲路大冒險》（JoannaLumley’sSilkRoadAdventure）、《Serengeti》、《WildMetropolis》、《WonderfulWorldofBabies》、《SuePerkin’sJapan》，以及《ThePlanets》。

BBCLifestyle頻道

BBCLifestyle頻道也將繼續帶給觀眾歡笑與生活新知，每周三晚間9點20分首播的《TheGrahamNortonShow》，主持人GrahamNorton以詼諧幽默的口吻，與各領域的名人及好萊塢巨星侃侃而談。此外，三、四月份也將有許多優質節目精彩首播，包含《宏觀設計》（GrandDesign）第16季、《省錢健康吃》（EatWellForLess）第5季，以及《BakeOff–TheProfessionals》第１季。

CBeebies頻道

專為學齡前兒童設計的CBeebies頻道，深受孩童喜愛的角色們也將繼續陪伴家中的小朋友成長，包括《阿奇幼幼園》裡的阿奇老師、《全球探險衝衝衝》裡的四位英雄們，同時一月份剛首播的全新節目《蒂蒂說英語》將帶領小朋友從玩樂中熟記英文單字，而《小貓與小狗》則透過有趣的呈現方式、繽紛的色調，向學齡前的小寶貝們介紹科學世界的奧秘，讓孩子們從有趣的日常生活實例當中，開啟科學知識的第一課。

myVideo「BBC英劇專區」

BBCStudios旗下許多膾炙人口的戲劇作品，包含《路德探長》（Luther）全新第五季、《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）、《超時空奇俠》（DoctorWho）、《湖畔迷案》（TopoftheLake），以及《戰爭與和平》（War＆Peace），都可以透過myVideo的「BBC英劇專區」收看這些讓人回味無窮的好戲。

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