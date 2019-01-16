非洲豬瘟疫情 馬曉光：陸方及時向國際組織通報

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金門日前在海邊發現來自大陸的海漂死豬，擔心非洲豬瘟疫情擴散至金門，加強進行檢疫，有民進黨立委攻擊，這是大陸對台灣發起的生化攻擊。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上勸告民進黨當局不要借題發揮，大陸方面都有及時向世界動物衛生組織等國際區域組織進行疫情通報。

馬曉光強調，大陸方面始終按照「及時、公開、透明」的原則進行疫情發佈，及時向世界動物衛生組織等國際區域組織進行通報。大陸政府防控疫情的措施和成效，是得到聯合國糧農組織等國際專業組織及國際社會充分肯定的。台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以通過既有管道獲得相關信息，不存在任何障礙和限制。

馬曉光表示，福建省嚴格落實疫情的報告、檢測排查、檢疫監督、限制疫區生豬及其產品調運、生豬屠宰監管等各項防控措施，果斷處置疫情，嚴防疫情擴散。像莆田市城廂區、三明市尤溪縣、南平市延平區，這些地方的疫情都得到了有效的處置。同時，福建省還組織了全面的排查，對沒有發生疫區的地區加大了檢測的力度。檢查的結果是並沒有在他剛才點到的那些區域之外發現非洲豬瘟疫情。

馬曉光表示，在防控疫情方面，民進黨當局應該做好自己份內的事情，而不是借題發揮，向大陸「甩鍋」，做政治文章。

(中時 )

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