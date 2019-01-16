影》嘉義2師疑虐待特教生 國一少女慘遭揪髮撞牆、餵朝天椒

2019年01月16日 12:04 中時 廖素慧 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

人本教育基金會抗議特教老師虐生，高喊解聘暴力老師。（廖素慧攝）

人本教育基金會南部辦公室主任張萍批，不適任教師停聘後還可能回聘，不合理。（廖素慧攝）

國立嘉義特教學校國中部傳出特教學生被2名導師施虐，特教生父親憂心孩子身心受創，經教育部重啟調查有部分不當管教屬實，學校教評會決議記導師2大過、停聘1年半、接受輔導2個月，但人本基金會16日到學校抗議要求解聘不適任教師。

嘉特學校回應表示，依照教育部調查報告建議，校方已於10月底提告2名導師涉嫌強制、傷害、偽造文書等罪嫌，目前已進入司法調查中，家長與導師對不當管教的方式及過程，各執一詞。

學校表示，去年4月接獲家長陳情後，立刻把學生與涉案導師隔離，並通報教育部及社政單位，外聘專家學者協助調查，教育部國民及學前教育署也成立專案小組調查，經查部分不當管教行為屬實，教評會及教師成績考核會議依據專案調查小組調查報告，決議對2位導師停聘並進行輔導2個月，視輔導成效決定是否回聘，目前懲處案送主管機關審核中。

人本教育基金會2018年7月間陪同特教生父親到教育部陳情，指控念特教學校國一的女兒被2名導師施虐，女兒被餵食朝天椒、拿木棍、馬桶吸盤打、抓該生的頭髮撞牆、頭戴紙尿布、不准吃飯等不當管教。

特教生父親說，起初不相信老師會凌虐女兒，後來女兒因吃朝天椒而拉肚子、被罰跑步機後雙腿都僵硬，他擔心會橫紋肌溶解，才痛心揭發此事，學校對老師的懲處決議，他不能接受。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，教育部重啟調查後，學校決議將2名導師自下學期起分別懲處記2支大過及停聘1年半、記小過及輔導，校長記2支小過，如此懲處對受虐學生、家長及整體特教品質公正合理嗎？基金會表達嚴正抗議，不適任教師就應該解聘。

新接手的季姓導師說，該生有輕度智能障礙，去年2月從一般國中轉進特教學校，他接手教導該生後，做家訪與學生父親溝通良好，學生學習力及行為都漸入佳境，語文還考100分。

(中時 )