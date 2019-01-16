NBA》灰狼慘敗七六人 羅斯破生涯萬分大關

2019年01月16日 11:51 中時電子報 黃邱倫

灰狼今天在客場107比149慘遭七六人的無情虐殺，但「飆風玫瑰」羅斯復出替補攻下15分，生涯總得分突破10000分大關，成為2008年選秀中第5位達標的球員。

.@TheCoreyBrewer scores his first points as a 76er! #HereTheyCome pic.twitter.com/dKhHkz6Y73 — Philadelphia 76ers (@sixers) 2019年1月16日

羅斯先前因為腳踝扭傷缺席了與鵜鶘的比賽，此役開打前生涯總得分已來到9989分，只差11分就能達成里程碑。

比賽進行至第三節剩下1分41秒，羅斯帶球突破麥康奈爾與恩比德的防守，切入上籃左手輕鬆挑藍得分，完成了生涯最重要的紀錄。

羅斯是2008年選秀狀元，也曾奪得例行賽得分王，可惜受到傷勢所擾，因此度過了好幾年低潮，直至本季才終於找回自信心，在他之前2008選秀年已有4人得分破萬，分別是雷霆韋斯布魯克(17911分)、公鹿布魯克羅培茲（11916分）、騎士洛夫（11708分）、熱火卓拉吉奇（10141分）。

此役雙方陣中都擁有選秀狀元，灰狼更有三人，除了羅斯外，唐斯13分，威金斯12分，在落後分數過多的情況下，兩人早早就退場休息。

七六人狀元郎恩比德上場27分輕鬆拿下31分、13籃板，技壓灰狼的三位狀元，班西蒙斯繳出20分、11籃板、9助攻的準大三元成績單。

(中時電子報)