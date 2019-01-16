NBA》灰狼慘敗七六人 羅斯破生涯萬分大關

灰狼雖然在客場慘敗七六人，但羅斯(左)生涯總得分突破萬分大關。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

灰狼今天在客場107比149慘遭七六人的無情虐殺，但「飆風玫瑰」羅斯復出替補攻下15分，生涯總得分突破10000分大關，成為2008年選秀中第5位達標的球員。

羅斯先前因為腳踝扭傷缺席了與鵜鶘的比賽，此役開打前生涯總得分已來到9989分，只差11分就能達成里程碑。

比賽進行至第三節剩下1分41秒，羅斯帶球突破麥康奈爾與恩比德的防守，切入上籃左手輕鬆挑藍得分，完成了生涯最重要的紀錄。

羅斯是2008年選秀狀元，也曾奪得例行賽得分王，可惜受到傷勢所擾，因此度過了好幾年低潮，直至本季才終於找回自信心，在他之前2008選秀年已有4人得分破萬，分別是雷霆韋斯布魯克(17911分)、公鹿布魯克羅培茲（11916分）、騎士洛夫（11708分）、熱火卓拉吉奇（10141分）。

此役雙方陣中都擁有選秀狀元，灰狼更有三人，除了羅斯外，唐斯13分，威金斯12分，在落後分數過多的情況下，兩人早早就退場休息。

七六人狀元郎恩比德上場27分輕鬆拿下31分、13籃板，技壓灰狼的三位狀元，班西蒙斯繳出20分、11籃板、9助攻的準大三元成績單。

(中時電子報)

NBA》林書豪休戰 老鷹主場爆冷狂… NBA》字母哥大三元 公鹿滅火中止…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。