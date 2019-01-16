轟黨產會假查核真旅遊還硬凹　國民黨團要求公開道歉

2019年01月16日 12:13 中時 楊佳穎

國民黨去年擬拋售中投公司轉投資的帛琉大飯店，黨產會去年8月派人到帛琉考察，相關報告卻是討論外交及觀光，與黨產無干，引發爭議。國民黨團書記長曾銘宗16日也痛批，黨產會荒腔走板，報告內容連小學生水準都不足卻仍在硬凹，甚至反指國民黨混淆視聽，要求黨產會公開正式道歉。

國民黨團16日召開「黨產會變觀光局？假查核真旅遊」記者會，曾銘宗指出，黨產會前往勘查帛琉大飯店及帛琉共和國現況，但帛琉共和國現況跟黨產會業務有什麼關係？根本題目不對，且細看行程中，真正與黨產會有關僅有聽取帛琉大飯店業務簡報、聽取帛琉大飯店4項整修計畫簡報，且明明去考察，竟還接受帛琉大飯店招待。

曾銘宗又說，行程還安排赴帛琉當地了解該國重要觀光景點，這跟黨產會又有什麼業務關係？「去了4天都在觀光，還要由公使、大使陪這兩位這麼大的研究員到處旅遊？」最後提出的研究報告，結論也僅有半頁，內容沒任何一點跟黨產會業務相關，甚至附上50頁的帛琉旅遊政策白皮書當附件，「黨產會是帛琉的旅遊局嗎？」

曾銘宗進一步說，查核重點應是帛琉大飯店的經營情況，但整份報告中，對於飯店的財務情況一字未提，「我懷疑這兩個研究員財務報告看不懂」。他直言，這份報告不是一般行政機關派到國外的報告，而是要成為黨產會核定處分的參考依據，但黨產會兩名研究員提出的報告極為草率，令人對黨產會以後的決策品質憂心。

他也痛批，報告公布後引發外界質疑，但黨產會昨日仍開記者會硬凹，反指國民黨混淆視聽，要求黨產會公開道歉，否則下次總質詢將拿這份報告問行政院長，「黨產會浪費公帑亂搞還在硬凹，荒腔走板！」

藍委童惠珍則批，這是不當黨產會的不當考察，「黨產會已淪為帛琉共和國在台灣的觀光代言人」，怎麼台灣專業的人士出國考察，會寫出這麼不專業的報告？令人感慨。

(中時 )