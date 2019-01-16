每秒變風景！郵輪之旅玩海島！台菲港中品歷史、嚐美味

2019年01月16日 11:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

搭郵輪旅行正夯！一次玩遍多個港口城市，在郵輪上嘗美食、享娛樂，還能不限重量大肆採購！

Michele與Yvonne到熱帶天堂森林公園，欣賞原始熱帶森林的樣貌，享受山間的吊橋與滑索。（TLC旅遊生活頻道提供）

「海上渡假村」已成為郵輪的代名詞，讓旅客一踏上旅程就開始享受海上假期，在郵輪上體驗多采多姿的設施及活動。在亞洲郵輪聯盟的推動下，亞洲旅客快速成長，亞洲地區儼然成為熱門的郵輪旅遊目的地。TLC旅遊生活頻道《環郵海上新視界》，邀請四位熱愛海洋的主持人，進行一場與陌生旅伴攜手共闖的海洋之旅，搭乘郵輪瘋闖台灣、菲律賓、香港及海南四座海島目的地。

Yvonne帶領Michele和中環多彩的街頭壁畫自拍，以獨有的節奏深入了解香港今昔。（TLC旅遊生活頻道提供）

節目場景轉到了融合古今、匯聚中西的魅力之都—香港，主持人從海味街啟程採買海鮮乾貨、搭乘復古叮叮車穿梭鬧巿、和中環多彩的街頭壁畫自拍、在茶餐廳落腳品嚐經典港點凍檸茶和西多士，以獨有的節奏深入了解香港今昔。近年來香港也有許多融合新舊文化的建築，像是前身為已婚警察宿舍、現匯集許多文創小店與咖啡店的創意中心—PMQ元創方；以及今年5月正式對外開放的大館，也是由中區警署建築群(警察局、法院、監獄)變身為博物館及藝文展館，特色地標都展現香港新舊交會的獨特魅力！

「東方的夏威夷」海南近年吹起高端旅遊 享有7星級的渡假時光！（TLC旅遊生活頻道提供）

被稱為是東方夏威夷的海南，不僅是一座專為度假休閒而量身定做的城市，也是全中國高端酒店最集中的地區，國際品牌進駐齊全、遍及所有旅遊區域！無論是到熱帶天堂森林公園，欣賞原始熱帶森林的樣貌，享受山間的吊橋與滑索；或是前往七星級國際度假村，體驗住在水族館裡的超現實生活；甚至是到沙灘上搭乘風帆船，享受沙灘與貼近海洋，在海南上設施應有盡有。

伴隨著海島旅遊的熱潮，郵輪旅遊越來越受歡迎，「海上渡假村」已成為郵輪的代名詞 提供多樣豐富的娛樂設施，如：攀岩活動...等。（TLC旅遊生活頻道提供）

每趟旅程都可用不同的方式來感受，相比乘坐飛機直接前往目的地，不少旅客更喜愛郵輪旅遊，這種悠閒的旅遊模式令郵輪逐漸成為市場主流。郵輪就像是個「海上渡假村」，船上提供多樣的娛樂設施、精采表演與各國美食饗宴，郵輪上玩不完的活動，可以與親子共享的迷你高爾夫、戲水池，或是刺激感十足的動態滑水道、攀岩活動等。

《環郵海上新視界》主持人大霈帶著菲籍主廚Anton 踏上傳統歌仔戲台與明華園天字團一同演出。（TLC旅遊生活頻道提供）

TLC旅遊生活頻道《環郵海上新視界》將於2019年1月19日每周六晚間8點起首播，透過搭乘郵輪旅行以及4位熱愛海洋的主持人，帶領觀眾看見不一樣的海島特色與風情！

(中時電子報)