21所大專私校廉租台糖土地 每月每坪最低2.2元

2019年01月16日 12:38 中時 林志成

高教工會取得台糖資料發現，全台灣有21所私立大專院校的校地向台糖承租，所承租的校地面積，相當於14個大安森林公園；最低租金低到每坪每月僅2.2元。高教工會認為，這些學校運用到大量的公共資源，應於董事會中優先設置「公益董事」及「教職員生董事」。

去年九合一大選前，高雄市長參選人韓國瑜與妻子李佳芬在雲林經營的維多利亞雙語學校，遭公開質疑校地乃是以每月每坪8元的超低租金，向國營事業台糖公司承租，引發軒然大波。

高教工會研究員陳柏謙表示，他們最近向台糖取得資料，發現台灣有21所私立大專院校是向台糖承租土地辦學，其中環球科大、台灣首府大學與慈惠醫專的校地，百分之百全由台糖提供。而8成以上的學校，台糖提供土地占總校地比重達7成以上，平均每月每坪租金僅7.6元。

根據台糖提供的資料，私立大專院校向他們承租土地，租金最便宜的前5校是，南華大學每月每坪2.2元、慈惠醫專2.3元、大仁技術學院2.7元、中華科大3.8元及台灣首府大學3.9元。

陳柏謙指出，學校向台糖租地的價格特別優惠，僅是申報地價的4成左右，若以每校租期50年計算，這21所私立大專院校，每校至少已省下多則3億元，少則2000萬元的經營成本，他們使用到的公共資源，總計已經超過31億元。

高教工會秘書長陳政亮表示，台灣21所私立大專院依賴台糖的公共資源辦學，加上教育部每年提供各式各樣的補助款，所謂的「私校」，實質上幾乎一切都建立在國家公共資源的挹注基礎上才可能營運。

高教工會主張，私校有其「公共性」，因此應在董事會中增設「公益董事」與「教職員生董事」。當私校面臨少子化而招生困難時，特別是進入停辦階段，教育部就應該啟動清算程序，並將解散後的校產資源，回歸到地方與中央政府，繼續投入公共教育中。

(中時 )