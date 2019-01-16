《全台最速報》支持度強壓蔡朱 柯仍拒答2020

支持度強壓蔡朱 柯仍拒答2020

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中時電子報
綜合報導

◎支持度強壓蔡朱 柯仍拒答2020

政治大選選舉研究中心公布一份民調，2020總統大選如果是蔡英文總統、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫3人角逐，柯拿到38.7％支持度最高，朱立倫21.5％、蔡英文15.3％，兩人相加還不及柯文哲。媒體今問柯「2020是否有機會」，但他仍避而不答，要記者「別再問這問題了」。

◎國境防疫升級 交通內政兩部長桃機視察

行政院長蘇貞昌要求旅客手提行李100%稽查後，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇16日上午都前往桃園機長視察，並要求轄屬單位進行各項協調，以提高旅客隨身行李抽檢的執行率，增強防疫作為。

◎又傳虐童案！台南女童疑遭生母虐死

又傳虐童案！台南市昨日深夜發生一起1歲6個月女童疑遭17歲薛姓母親及28歲友人、26歲堂姐和堂姐夫虐待致死，女童昨晚因打破奶瓶被4人以「不求人」修理，呼吸微弱被母親及友人送醫，搶救後宣告不治，醫護人員發現女童四肢、肚子跟背部滿布瘀青、傷痕，4人偵訊坦承「偶爾有動手」，警方一早依殺人罪將4人移送。

◎特教師虐生遭停聘 人本基金會怒批應解聘

國立嘉義特教學校國中部傳出特教學生被2名林姓導師不當管教，特教生父親憂心孩子受虐，經教育部重啟調查後，學校教評會決議停聘並進行後續輔導2個月，但人本基金會質疑此懲處無濟於事，16日到學校抗議訴求解聘不適任教師。

(中時電子報)

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