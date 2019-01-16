中大高密度望遠鏡 18日隨微衛星發射

2019年01月16日 12:40 中時 林志成

中央大學和日本北海道大學、東北大學共同合作的高精度望遠鏡（簡稱HPT），安裝在總重量僅60公斤的微衛星RISESAT上，預計在台灣時間1月18日上午8點50分隨日本宇航局(JAXA)的Epsilon火箭四號機發射，進入太陽同步軌道，執行地面及天文觀測。

中央大學表示，微衛星是一個日益受重視的領域，因電子、電機元件技術不斷進步，使微衛星的功能不斷增加，相對於傳統的大型衛星任務，微衛星的研發製程時間短、成本低，可作為技術試驗的良好平台，或針對特定任務設計酬載，不管在科學研究、教育與商業層面都可以運用，加上近年來商業發射日漸普及，發射費用也隨著競爭而降低，相關科技、研究已是新興太空發展的重要趨勢。

中央大學指出，總重僅3kg、口徑為10公分的高精度望遠鏡，繞射極限約在1.5角秒，可不受天氣的限制或大氣不穩定所造成的干擾，依需求進行觀測，在某些波段因無大氣強烈之吸收，可望獲得更好的成果。

台灣計畫主持人中央大學天文所葉永烜院士表示，該計畫主要受教育部五年五百億之補助，中央大學天文研究所、太空及遙測研究中心與國家太空中心等單位共同合作。科學目標初期將以氣膠觀測為主，水氣、森林、地表環境等觀測為輔。天文方面，將以觀測亮星、行星為目標，特別針對於南半球星空，對中大鹿林天文台所難以觀測的天體加以研究，希望能培養優秀人才，並有好的研究成果。

(中時 )