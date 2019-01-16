中大高密度望遠鏡 18日隨微衛星發射

口徑只有10公分高精度望遠鏡，可不受天氣的限制或大氣不穩定所造成的干擾進行觀測。（中央大學提供）。

友善列印
中時

中央大學和日本北海道大學、東北大學共同合作的高精度望遠鏡（簡稱HPT），安裝在總重量僅60公斤的微衛星RISESAT上，預計在台灣時間1月18日上午8點50分隨日本宇航局(JAXA)的Epsilon火箭四號機發射，進入太陽同步軌道，執行地面及天文觀測。

中央大學表示，微衛星是一個日益受重視的領域，因電子、電機元件技術不斷進步，使微衛星的功能不斷增加，相對於傳統的大型衛星任務，微衛星的研發製程時間短、成本低，可作為技術試驗的良好平台，或針對特定任務設計酬載，不管在科學研究、教育與商業層面都可以運用，加上近年來商業發射日漸普及，發射費用也隨著競爭而降低，相關科技、研究已是新興太空發展的重要趨勢。

中央大學指出，總重僅3kg、口徑為10公分的高精度望遠鏡，繞射極限約在1.5角秒，可不受天氣的限制或大氣不穩定所造成的干擾，依需求進行觀測，在某些波段因無大氣強烈之吸收，可望獲得更好的成果。

台灣計畫主持人中央大學天文所葉永烜院士表示，該計畫主要受教育部五年五百億之補助，中央大學天文研究所、太空及遙測研究中心與國家太空中心等單位共同合作。科學目標初期將以氣膠觀測為主，水氣、森林、地表環境等觀測為輔。天文方面，將以觀測亮星、行星為目標，特別針對於南半球星空，對中大鹿林天文台所難以觀測的天體加以研究，希望能培養優秀人才，並有好的研究成果。

(中時 )

謝龍介時尚造型像古早男神？朱學… THONET經典214曲木椅登場吸引家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。