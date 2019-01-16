金門縣府「新官」上任 縣長楊鎮浯：拜託大家了！

金門縣府暨屬機關新官上任，左為新任縣環保局副局長王登緯、右為新任縣港務處長何佩舉。（李金生攝）

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右為新任縣車船管理處長王垣坤，左為新任縣陶瓷廠長許一傑。（李金生攝）
左為新任縣畜產試驗所所長許績鑫。（李金生攝）
左為縣動植物防疫所所長莊謙恭。（李金生攝）
左為新任縣府建設處副處長文水成。（李金生攝）
金門縣府新官走馬上任，肩擔推動各項縣政的重任。（李金生攝）
新任縣府秘書長張忠民強調，未來將協調縣府團隊以顧客至上、企業化的精神，來真實面對和解決問題。（李金生攝）

金門縣政府暨所屬機關9位新原任主官今（16）日上午舉辦聯合佈達交接典禮，縣長楊鎮浯期勉大家扮演好各自角色，全力推動縣政往前走。

楊鎮浯表示，縣政工作往前走或往後退，往往就在一項「政策」之間，而優良的政策「品質」，端賴大家堅守工作崗位，扮演好各自的角色。他保證縣府絕對不是「一言堂」，希望全體同仁群策群力，攜手做好各項縣政工作。

新任主官如下：縣府新任秘書長張忠民（65歲，國立中山大學公共事務管理學系碩士畢業），歷任金門縣政府科長、秘書、參議、處長和地政局局長、自來水廠廠長、金門縣議會主任秘書、秘書長等職務。

新任教育處長羅德水（47歲，淡江大學中國大陸研究所碩士，屏東師範學院社教系畢業）。歷任台北縣石門國小、台北市蘭雅國小、台北市北投國小教師，長期參與教師組織運作，擔任全國教師會政策部主任、文宣部主任及全國教師工會總聯合會政策部主任、國會聯絡人等職務。

新任社會處長董燊（57歲，國立體育學院體育研究所體育學碩士、北京體育大學教育學博士）。歷任國立高雄科學技術學院金門分部運動休閒管理學系主任，國立金門技術學院主任秘書、學務長、運動休閒管理學系主任，國立金門大學副校長、學務長、管理學院院長、就業輔導暨校友服務中心主任。

新任縣港務處處長何佩舉（47歲，國立金門大學土木工程(學)系碩士畢業）。歷任金門縣政府科長、金門縣港務處技士、技正、副處長及交通部航港局中部航務中心技正。

新任縣公共車船管理處新任處長王垣坤（45歲，國立臺北科技大學建築及都市設計學系碩士畢業）。歷任金門縣政府技士、技正、科（課）長及副處長等職務。

新任縣動植物防疫所所長莊謙恭（65歲，國立中山大學推廣教育公共事務研究班碩士畢業）。歷任金門縣動植物防疫所技正、所長及金門縣畜產試驗所技正、所長。

新任縣畜產試驗所所長許績鑫（47歲，銘傳大學應用語文學院中國文學研究碩士畢業）。歷任福建省金門縣地政事務所測量員、技士、金門縣地政局技士、課員、金門縣政府科（課）長、副處長、金門縣港務處副處長、金門縣養護工程所所長及金門縣陶瓷廠廠長。

新任縣陶瓷廠廠長許一傑（57歲，銘傳大學公共事務學系碩士畢業）。歷任金門縣公路監理所課員、技正金門縣政府課長、金門縣金門日報社社長、金門縣陶瓷廠廠長、及金門縣公共車船管理處處長等職務。

縣府建設處處長職務自1月16日起由張忠民秘書長兼代、行政處處長職務由張瑞心參議代理、縣稅務局局長由翁自保參議代理，並至人員遴補之日止。另原任縣動植物防疫所所長文水成調任縣府府建設處副處長，原任縣港務處處長王登緯調任縣環境保護局副局長。

(中時 )

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