杜魯道政府要大陸饒毒販一命 加拿大網友能答應嗎？

2019年01月16日 12:14 中時 李文輝

中共黨媒環球網微信公號「環環」今天發文指出，加拿大外長弗里蘭15日要求大陸饒走私毒品的加拿大公民謝倫柏格一命。弗里蘭聲明裡，連「毒販」身分都沒有提。但他在加拿大的販毒記錄，經加拿大《全國郵報》、加拿大廣播新聞網（CBC）等主流媒體報導後，加拿大網友態度大逆轉。在相關報導1200多條評論裡，「活該」「自作自受」的觀點占絕大多數並獲最多點讚。

加拿大《全國郵報》報導說，謝倫伯格販毒的歷史可以追溯到2003年。在2012年4月，謝倫伯格又因販運可卡因被加拿大卑詩省最高法院判刑16個月。當時判他刑的法官尼爾⋅布朗還曾在法庭上勸他從良。

「你生活在全世界上最好的一個國家，這樣一個國家值得你表現得更好」，布朗在宣判謝倫伯格時這樣說到。他還特別叮囑謝倫伯格「永遠不要低估這種犯罪的嚴重性」。

布朗法官還提到，因為謝倫伯格的犯罪歷史，他的父親都不管他了。

「環環」強調，針對加拿大政府要求大陸饒他一命的請求，加拿大網友能答應嗎？

昨天《環球時報》旗下新媒體「耿直哥」針對加拿大網友的反應做了一篇〈回過神來了，加拿大網友全面倒戈！〉報導指出，加拿大政府將此案不斷政治化，橫加干涉。在陸方法律學者和媒體充分闡述此案屬於再審、不適用「二審不加刑」且謝倫柏格亦是法院根據新證據而被重判後，加拿大政府及總理杜魯道仍指責判決是「武斷的」，並要求釋放這個走私200多千克冰毒的加拿大公民。

但昨天淩晨，加拿大主流媒體CBC報導早在2012年，謝倫柏格就因走私毒品被加拿大法院判刑。販毒史最早可以追朔到2003年2月等過往在國內販毒事蹟後，加拿大網友的態度出現大逆轉。相關報導已知1200多條評論裡，認為他「活該」「自作自受」觀點，占絕大多數，並獲得了最多的點讚。

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(中時 )