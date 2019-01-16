新北市民獻愛捐贈救護車 侯友宜感恩在心頭

退休公務人員周陳芳伶女士多年來篤信佛教，為弘揚佛祖慈悲精神，發願捐贈救護車。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

「政府的力量有限，民間的力量無窮」，新北市長侯友宜今天上午與三位捐贈救護車輛的新北市民相見歡，這三位善心人分別是退休公務人員周陳芳伶女士、簡平賢夫婦，以及歐月娥女士，新北義消、消防人員一同見證參與，市長侯友宜熱切緊握捐贈者的雙手，連聲感謝與感動，現場充滿著溫馨的氣氛。

侯友宜說，新北市107年的救護量達18萬6千餘趟次，平均每三分鐘就有一趟緊急救護案件，救護車輛耗損極高。透過民間力量的參與，除加速老舊救護車輛汰換外，亦可提高緊急救護品質。

今日捐贈的第一輛救護車是退休公務人員周陳芳伶女士，周女士多年來篤信佛教，為弘揚佛祖慈悲精神，發願捐贈救護車，且十分重視地方發展及事務，一得知大觀分隊救護車老舊需要換新，決定要幫助更多需要救護服務的市民，為社會盡一份心力。

第二輛是由簡平賢夫婦透過按摩他人的雙手，賺取微薄的薪資，從中節省下的開支，累積出來的善心結晶。由於夫妻倆為視障人士，行動不便，不易覓求工作，在社團法人中華視障安養福利協會協助下，從事按摩工作，感念平時受人幫助甚多，自掏腰包捐贈消防局更寮分隊高頂救護車。

簡平賢夫婦透過按摩他人的雙手，賺取微薄的薪資，從中節省下的開支，累積出來的善心捐贈救護車。（吳家詮翻攝）

第三輛捐贈者是歐黃寶釵慈善基金會，歐黃寶釵女士生前熱心公益，其子女為紀念母親特於2018年3月29日成立基金會，以發揚並傳承母親無私奉獻的精神。得知三重分隊現有救護車設備已老舊，遂捐贈高頂救護車及配備生理監視器附電擊去顫器，使民眾生命獲得更多保障。

市長侯友宜在致詞中指出，新北市政府很感激這些願意付出一己之力的民眾，希望各界善心人士，能夠響應他們拋磚引玉的熱忱，為社會付出。政府的力量有限，民間的力量無窮，透過政府和民間力量的相互結合，發揮最大的效益，讓小小的愛，發揮大大的光，照亮這個社會。

(中時電子報)

歐黃寶釵女士生前熱心公益，其子女成立基金會，以發揚並傳承母親無私奉獻的精神，由歐月娥女士捐贈頂級救護車一輛。（吳家詮翻攝）

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