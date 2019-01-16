百年餅店升級！「舊振南」斥資千萬導入機械手臂

舊振南今年推出6款春節禮盒搶市，目標帶動業績年增5％。圖／業者提供

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百年餅店拚轉型升級，舊振南第五代暨營運長李立元表示，因應自動化生產趨勢潮流，今年將斥資逾千萬元導入機械手臂，提高工廠產品包裝效能；同時，在網路購物蓬勃發展的年代，舊振南也積極強化電商布局，目前線上購物業績占比5％，目標拚增至10％！

值得一提的是，今年適逢舊振南成立130周年，李立元透露，今年上半年將在高雄舊振南漢餅文化館舉辦130周年特展，並將首度舉辦「漢餅烘焙競賽」，廣邀大專院校學生參賽，最高獎金5萬元，獲選作品還有機會成為商品販售，也是舊振南挖掘新秀、延攬人才的管道之一。

目前舊振南全台20間門市，李立元說，舊振南2018年業績逾4億，年增5％，過去幾年平均每年保持5～10％穩定成長，他預期，今年也可達到至少5％的增幅，主要動能除了來自企業訂單及個人送禮的穩定銷售，還有舊振南官網、iCarry，以及京東商城等跨境電商布局，目前網購業績占比5％，目標衝10％。

由於傳統糕餅事業人力成本太高，李立元表示，今年將首次在高雄工廠導入機械手臂，提高產品最末端的裝盒效率，設備估計上千萬元，是該品牌今年年度最大的計畫之一，預計下半年可開始投產，除了因應自動化生產趨勢，也為長期缺工及人力成本提高的大環境問題，力求突破。

農曆春節將至，是糕餅業者在中秋以外的年度第二大檔，舊振南也推出6款春節禮盒加上預購優惠應戰！李立元說，開放預購至今，企業訂單已達目標8成，回購率相當高，估計整體春節檔期業績較去年增5％。

其中，特別的是，集結6種綜合口味的粩類甜品「福氣丸甜品禮盒」，據李立元介紹，今年除了強化單顆獨立包裝，食用及保存更方便，並首次推出巧克力口味「可可粩」，與來自屏東甫獲世界巧克力大賽InternationalChocolateAwards(ICA)金牌的「福灣巧克力」合作，也作為該品牌130周年的年節限定口味，據悉，該款綜合口味（芝麻、花生、杏仁、椰子、白米、可可）禮盒限量5,000盒，目前已預購滿單。

(工商 )

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