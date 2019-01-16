卡管卡到天荒地老 幕後藏鏡人是他？

前中研院院長李遠哲。（圖/本報資料照片）

友善列印
中時電子報

管中閔台大校長案沸沸揚揚逾一年，8日管總算在「驚滔駭浪」中就任。不料，風波延燒至今仍未平息，昨(15)監察院又出招，以「擔任公職期間國內外兼職」為由，7：4彈劾管中閔，本案將移送公務員懲戒委員會。

此次台大校長自遴選之初，便爭議不斷，可謂前所未見。前中研院院長李遠哲，雖未角逐卻一再被提起，儼然幕後「藏鏡人」般的存在。

去年1月30日，多名教授發起「搶救台大 就是現在──糾正台大校長遴選瑕疵」活動，李遠哲起先僅在聯署書上簽名參一腳。不料在台大不予發聘後，竟仍「拔管」不成，也讓李遠哲領軍動作愈來愈大。

李遠哲受訪時，曾直言：「管中閔被拉上來，前面幾個候選人被拉下去，背後有很不好的事。」還加碼怒嗆：「台大近幾十年來進步很少，沒有能力找一流的校長。」更表示「找不到知名教授當校長台大要檢討」。此被視為李遠哲對本案的正式表態。

此外，李遠哲還舉外國為例，表示校長遴選沒有成功，遴選會要馬上解散，重新組織、重新開始。認為各界把焦點放在學術自由和政府插手，「是完全不對的。」並痛批自己看台大這幾十年運作很失望，自己在當中研院院長時，為中研院提升做很多努力，台灣大學進步卻很少。

以上種種，皆可見李遠哲對台大、台大校長與管中閔的執念。對照自台大校長遴選以來，各項人事提名與風波爭議，也難怪外界認為，李遠哲與台大卡管案干係恐怕密不可分。也讓網友直呼：「教改成了這幅模樣這個老東西還有臉出來談教育？談臺大？一個月50萬領的爽爽的還有人認為是應該的？臺灣不是沒進步，是沉淪！」

(中時電子報)

陳思宇志工遭攻擊 何志偉：選舉… 監院彈劾管中閔 馬英九：狗尾續…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。