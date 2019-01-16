卡管卡到天荒地老 幕後藏鏡人是他？

2019年01月16日 12:12 中時電子報 王子瑄

管中閔台大校長案沸沸揚揚逾一年，8日管總算在「驚滔駭浪」中就任。不料，風波延燒至今仍未平息，昨(15)監察院又出招，以「擔任公職期間國內外兼職」為由，7：4彈劾管中閔，本案將移送公務員懲戒委員會。

此次台大校長自遴選之初，便爭議不斷，可謂前所未見。前中研院院長李遠哲，雖未角逐卻一再被提起，儼然幕後「藏鏡人」般的存在。

去年1月30日，多名教授發起「搶救台大 就是現在──糾正台大校長遴選瑕疵」活動，李遠哲起先僅在聯署書上簽名參一腳。不料在台大不予發聘後，竟仍「拔管」不成，也讓李遠哲領軍動作愈來愈大。

李遠哲受訪時，曾直言：「管中閔被拉上來，前面幾個候選人被拉下去，背後有很不好的事。」還加碼怒嗆：「台大近幾十年來進步很少，沒有能力找一流的校長。」更表示「找不到知名教授當校長台大要檢討」。此被視為李遠哲對本案的正式表態。

此外，李遠哲還舉外國為例，表示校長遴選沒有成功，遴選會要馬上解散，重新組織、重新開始。認為各界把焦點放在學術自由和政府插手，「是完全不對的。」並痛批自己看台大這幾十年運作很失望，自己在當中研院院長時，為中研院提升做很多努力，台灣大學進步卻很少。

以上種種，皆可見李遠哲對台大、台大校長與管中閔的執念。對照自台大校長遴選以來，各項人事提名與風波爭議，也難怪外界認為，李遠哲與台大卡管案干係恐怕密不可分。也讓網友直呼：「教改成了這幅模樣這個老東西還有臉出來談教育？談臺大？一個月50萬領的爽爽的還有人認為是應該的？臺灣不是沒進步，是沉淪！」

(中時電子報)