《環時》社評：從中加危機 看對外開放新複雜性

2019年01月16日 12:23 中時 李文輝

陸中共黨媒《環球時報》今天社評指出，加拿大抗議大陸法院判處加拿大籍毒販謝倫伯格死刑，但加方的這種反應不會對大陸產生影響。加拿大並沒有特別的牌讓大陸法律對它低頭。

社評強調，美國的個別盟友近來以很無禮的方式對待大陸，並且試圖動員西方力量圍繞它們與大陸的紛爭向大陸施壓。大陸這個時候是不可能軟弱的。大陸的法律、利益都必須受到尊重，當個別國家疏忽了這一點時，要用行動提醒它們。

社評指出，大陸下決心擴大對外開放，但越來越悟出，在陸美關係出現下行的當下，開放的過程要比過去複雜多了，局部、具體的摩擦和鬥爭有可能會更多，大陸人需要適應這一點，對開放的形式和面貌都要有新的評估。

大陸進一步對外開放的戰略決心在任何情況下都不能動搖，不能因為有了陸美貿易戰這樣的大阻力就洩氣，一怒之下跟對外開放的一些重要方向說拜拜。大陸的定力不能是一個口號，對外開放是發展的一種基本政策和政治哲學，它必須貫穿中華民族偉大復興進程的始終。

社評表示，大陸需要寬闊的心胸和更成熟的心態去面對這一切，今天這個時間點上尤其如此。加拿大背後有美國，渥太華還想扯上更多西方盟友，但那又怎麼樣？大陸只要相信自己做得對，那就去做好了。為捍衛國家與外界交往的基本原則及國際關係的通用準則，一時增加的各種風浪實在算不了什麼。

加拿大如果認為西方輿論和個別國家官員幫它說話挺管用，就必須讓它和整個西方都看清楚，這不管用。真理不是個別西方國家定義的，西方輿論的聲音大不意味著就代表世界，大陸是有主心骨的國家，沒道理的輿論壓力輕如鴻毛。

社評稱，要促使每個西方國家都真的同大陸講理，而不是像加拿大這樣耍渾。講理就不能以單方面規則和價值觀作為處理雙方矛盾的出發點，而必須相互尊重。讓加拿大等國一開始認識到這一點不容易，那就通過一件一件事積累它們的認識。

(中時 )