急徵都更人才 國家住都中心開8萬高薪

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都更人才難尋！國家住宅及都市更新中心為了推動都市更新及社會住宅兩項重大政策，今日釋出108年度第一波徵才訊息，將招募22名專業人力，開出副組長起薪8萬起、資深規劃師起薪6萬起、規劃師起薪4.6萬起的條件，積極吸引優秀人才加入。

國家住都中心在去年8月正式成立，是政府為了推動都市更新及社會住宅所設立的專責機構，現有的人力主要投入八個公辦都更案的前期整合規劃、林口世大運選手村社會住宅的營運管理以及第二階段8萬戶社會住宅的評估整備。國家住都中心表示，由於都更及社宅均為當前重大政策，未來推動的案件數量將愈來愈多，因此積極徵求更多專業人才加入。

國家住都中心這波招募的受理報名期間為1月16日至29日，專業領域橫跨都市更新、資產管理、建築、估價、機電、土木、會計、法務、公關、社會工作等各領域，職級也涵蓋了從副組長到行政助理員等不同資歷要求，甚至為了加強社會溝通，特別開出行銷企劃人員的職缺，徵求具備網路社群行銷經驗的人才，目的就是要讓生硬的公共政策被更多人認識。

國家住都中心指出，都更及社宅都需要跨領域合作，很多工作內容在學校都沒有教，也需要不斷創新，因此歡迎各領域的人才勇於投遞履歷，只要具備專業、熱情、創意及溝通合作能力，都有機會在國家住都中心找到發揮的機會，參與國家重大都更案或社會住宅的推動。國家住都中心也補充，由於肩負公共任務，因此對於從私部門轉換跑道到中心任職的專業者而言，也有機會將更多城市發展的理念融入規劃方案中，對都市未來的面貌發揮更實質的影響力。

(中時 )

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