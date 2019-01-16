睽違9年重回《紅白》舞台 王心凌最怕演出忘詞

王心凌睽違9年重回《紅白》舞台。（圖片提供：台視）

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「甜蜜教主」王心凌日前登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》舞台，擔任除夕特別節目表演嘉賓，睽違9年再度登上《紅白》王心凌一連帶來17首經典組曲，為了這次的演出，表演團隊歷經一個多月的反覆調整，從慢歌唱到快歌，連服裝也搭配歌曲的形式做變化，但最近腦筋經長一轉頭就短路，最擔心演出時忘詞，幸好做足準備沒失誤，零負評的演出嗨翻小巨蛋！

這回帶著自己經典作品回歸《紅白》舞台，王心凌巧遇昔日伙伴王少偉，2人憑藉著彼此的默契，現場接受主持群提議，即興來了一段當年紅遍大街小巷的〈愛你〉，勾起全場觀眾15年前的感動。王少偉回想起當年2人合作的點點滴滴，王少偉表示：「從剛出道的青澀，到15年後的現在，能在《紅白》舞台再一次合體演出，有不同的火花和感覺，2人都成長了很多也更成熟了，在彩排時就看到心凌對這次舞台的重視，很感動，希望她能越來越好。」

王心凌也透露，每年過年不但會回家跟爸媽團圓，也特別珍惜全家一起圍爐吃水餃的時光，因為姑姑都會在水餃裡包硬幣，只要吃到的人就可以多領一個紅包，讓她每年都很期待看到水餃趕快被端上桌，一點也不在乎身材問題，「因為過年就是要養胖自己，開心跟家人聚在一起最重要！」

(中時 )

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