外媒爆：華為波蘭男恐是雙面諜

華為案涉及間諜行動的波蘭籍男子杜巴吉羅，被爆是在波蘭情報部門任職期間為中國大陸進行間諜工作。（圖／美聯社）

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中時電子報

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日報導，華為波蘭間諜案遭逮捕的波蘭籍男子杜巴吉羅（Piotr Durbajlo），已被指控在波蘭情報部門任職期間為中國大陸從事間諜活動，而路透社隨後更爆出，該名男子甚至在職場人脈社交網站領英（LinkedIn）個人檔案中自曝曾任職波蘭國安局等部門，暴露他有可能是雙面諜。

波蘭國安部門11日以涉嫌間諜行動為由逮捕華為駐波蘭銷售總監王偉晶及波蘭電信業Orange員工杜巴吉羅。

華為案越滾越大，11日波蘭國安部門宣布逮捕華為駐波蘭銷售總監王偉晶及波蘭電信業Orange員工杜巴吉羅，當時當局指控兩人涉及間諜行為，不過如今熟悉此案的人士向華爾街日報爆料，杜巴吉羅有可能是在任職於波蘭政府部門期間為大陸從事間諜行動。

此外，路透社也報導，職場人脈社群網站LinkedIn一個與杜巴吉羅同名的個人檔案寫道：2000年至2017年間曾任職於波蘭國內安全局（Internal Security Agency）、電子通訊辦事處（Office of Electronic Communications）等機構。

報導指出，杜巴吉羅過去17年任職於波蘭政府一系列具備高度安全許可的職務，讓他有機會接觸相當敏感的情報通訊與數據庫，而這些資訊同時也和美國、北約等盟友共享。如果報導屬實，則杜巴吉羅有可能從事雙面諜工作。

目前波蘭國家檢察官辦公室、安全局發言人都未證實這項消息，杜巴吉羅律師也未回應。

波蘭國安部門上周以涉嫌間諜行動為由逮捕王偉晶及杜巴吉羅，華為隨後開除王偉晶，並稱這是個人行為與王偉晶劃清界線。

(中時電子報)

文章來源：Polish Ex-Security Official Charged With Spying for China During Government Service

文章來源：Polish man arrested over spying for China while working in government - WSJ

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