外媒爆：華為波蘭男恐是雙面諜

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日報導，華為波蘭間諜案遭逮捕的波蘭籍男子杜巴吉羅（Piotr Durbajlo），已被指控在波蘭情報部門任職期間為中國大陸從事間諜活動，而路透社隨後更爆出，該名男子甚至在職場人脈社交網站領英（LinkedIn）個人檔案中自曝曾任職波蘭國安局等部門，暴露他有可能是雙面諜。
華為案越滾越大，11日波蘭國安部門宣布逮捕華為駐波蘭銷售總監王偉晶及波蘭電信業Orange員工杜巴吉羅，當時當局指控兩人涉及間諜行為，不過如今熟悉此案的人士向華爾街日報爆料，杜巴吉羅有可能是在任職於波蘭政府部門期間為大陸從事間諜行動。
此外，路透社也報導，職場人脈社群網站LinkedIn一個與杜巴吉羅同名的個人檔案寫道：2000年至2017年間曾任職於波蘭國內安全局（Internal Security Agency）、電子通訊辦事處（Office of Electronic Communications）等機構。
報導指出，杜巴吉羅過去17年任職於波蘭政府一系列具備高度安全許可的職務，讓他有機會接觸相當敏感的情報通訊與數據庫，而這些資訊同時也和美國、北約等盟友共享。如果報導屬實，則杜巴吉羅有可能從事雙面諜工作。
目前波蘭國家檢察官辦公室、安全局發言人都未證實這項消息，杜巴吉羅律師也未回應。
波蘭國安部門上周以涉嫌間諜行動為由逮捕王偉晶及杜巴吉羅，華為隨後開除王偉晶，並稱這是個人行為與王偉晶劃清界線。
(中時電子報)