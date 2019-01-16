南部砂石短缺價格上漲 綠委要求追查是否人為哄抬

2019年01月16日 13:20 中時 鄭舲

台灣省不動產開發公會聯合會及南部各縣市不動產開發公會代表今北上陳情，反映近期因南部地區砂石價格上漲、供需失衡，讓預拌混凝土無法正常供給，導致連帶影響工期及營造建築成本大增。民進黨立委陳亭妃要求經濟部水利署、礦務局確保砂石穩定供應，公平會也應加速調查砂石市場是否有異常囤積或聯合提高、哄抬售價等行為。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫表示，去年底開始南部砂石就無法正常供料，造成價格上漲，也帶動預拌混凝土今年漲價10％到20％，建築成本大增，墊高房價，下游營建業者與購屋民眾因此怨聲載道。

黃啟倫說，公會希望政府主動檢討調查這次供應不足及漲價問題，其中是否涉及人為操縱壟斷，影響整體產業發展，期盼在過年之前能儘速解決砂石價格上漲及市場供需失衡的問題。

陳亭妃表示，由於砂石嚴重短缺、調漲價格，不僅連帶影響造成政府公共工程部分計畫流標、施工進度落後，也衝擊民間不動產、建築、營造業等產業生計。因此她要求經濟部水利署主動協調加速疏濬計畫、增加疏濬量，最快時間緩解南部砂石原物料短缺問題，礦務局也必須有效掌控全國砂石供需情形，確保砂石穩定供應。

同時，有業者反映因《空汙法》新制上路，空汙費及車輛汰換等問題造成運輸成本增加，陳亭妃也要求環保署充分與業者溝通說明最新空汙政策及相關管制措施，且在符合現行排放標準前提下，推動具有彈性的管制措施。

公平會表示，針對這次南部砂石與預拌混凝土有短期供需失調、價格上漲等問題，已經立案調查中，目前除了發函請南部砂石業者與公會不可有違反公平交易法行為外，也派員到南部現場調查，確認有無違法事證，後續也會積極約談業者及公會，若查獲任何有共同調漲價格等違反公平交易法行為，可依法開罰。

(中時 )