《家有仙妻》版權爭議延燒 北京九品芝麻影視要求伍宗德道歉否則提告

2019年01月16日 12:42 中時 林淑娟

北京九品芝麻影視傳媒發出聲明。（北京九品芝麻影視傳媒提供）

由伍宗德製作、林以真及澎恰恰、孫興、戈偉如等人主演，28年前由華視播出的40集電視劇《家有仙妻》在兩岸大受歡迎，近日爆出版權鬧雙胞爭議。「北京九品芝麻影視傳媒」聲明是唯一跟華視買到版權的單位，伍宗德15日氣得開記者會說明「奪妻之恨」並捍衛主權。北京九品芝麻影視16日再發聲明強調，伍宗德15日記者會所指內容已明顯觸犯了毀謗罪和公然侮辱，請他於五日內收回此言論並公開道歉，否則將提起刑事訴訟。

●聲明

本聲明針對伍宗德先生2019.01.15台北記者會內容作出說明

1.伍宗德先生主張的被授權是基於車經理的那段私人溝通記錄未經法人授權、完全沒有任何法律的效力。就是當時車經理以公司立場同意，也是需要有書面形式的證據證明權利,因為著作權的授權轉讓都需要書面形式,此乃法律基本常識。

2.我司與台灣中華電視有限公司(以下簡稱＂華視＂)於2015.08.17簽訂授權合約時華視已再三確認《家有仙妻》著作權歸屬華視,並於合約中注明拍攝完成後台灣所有音像版權(含無線、有線電視及新媒體)永久歸屬華視,依目前市場價值40集約80萬美金,屬於正常交易模式和價格。

3.華視於2019.01.11官方網站已說明與我司合法授權關係,並無終止授權。

4.我司是與華視簽訂授權合約,伍宗德先生是否有著作權應該去跟華視主張,而不是跟被授權之善意第三方主張。

5.我司於2019.01.14提出權利主張乃是因為市場已充斥《家有仙妻》翻拍新聞,為避免不知情之出品方開拍後造成更大損失,並維護我司應有之合法權利,從未針對過任何公司或個人有過任何批評和攻擊的文字。

6.伍宗德先生2019.01.15台北記者會內容已明顯觸犯了毀謗罪和公然侮辱,請伍宗德先生於五日內收回此言論並公開道歉,否則我司將提起刑事訴訟。

北京九品芝麻影視傳媒有限公司

(中時 )