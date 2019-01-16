入境旅客哭！手提行李全面安檢 網笑：豬腦

2019年01月16日 12:43 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

入境旅客在綠線檯前大排長龍等待檢查。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌下令，桃園機場入境旅客手提行李100％稽查。（陳麒全攝）

中天新聞 新官上任第一把火！ 蘇貞昌機場怒飆防檢高官

新官上任三把火，為防堵非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌下令，桃園機場入境旅客手提行李100％稽查，但因關務署人力、X光機不足，導致桃機安檢隊伍大排長龍。對於內政部長徐國勇說，現在有最先進的X光機，可以偵測豬肉，有網友回嗆：「X光機只能辨識出豬腦吧！」

配合蘇貞昌要求入境旅客手提行李100%稽查，台北關稽查組關員15日提高入境旅客手提行李抽檢比例，上午3班從大陸飛抵台灣的班機幾乎同時抵達，海關一一檢查入境旅客的手提行李，不到10分鐘，旅客人龍就長達200公尺，排到整個入境動線後方，引發部分旅客抱怨。

對於內政部長徐國勇承諾，將立刻採購X光機，並增加90多名航警。海關人員表示，要完成手提行李100%稽查，初步估計需增購10台X光機，每台價格約新台幣200萬元至250萬元；另外，還需增加全天24小時分3班輪值人力約130至150人，人力、物力都是一大考驗。

自由作家洛杉基在臉書發文質疑，「中二程度學生都應該知道，X光機可以偵測鐵器，最先進的可以偵測到水，但是似乎還無法偵測豬肉，因為豬肉會被X光穿透…若或者如同徐國勇所說，現在有最先進的X光機，可以偵測並分辨出豬肉、牛肉、雞肉、魚肉？有哪位科技先進知道，請科普教育一下。」

網友紛紛回應「可見姑婆芋毒性真的很強，看來姑婆勇應該是治不好了....」、「什麼年代了，還在100%耗時費力，笑死人了！」、「如果X光機可以偵測出肉類，我們去照X光是照好玩的嗎？」、「X光機只能辨識出豬腦吧！」

(中時電子報)