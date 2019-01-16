福衛五號影像模糊原因出爐 監院促請科技部研議改善

友善列印
中時

2017年8月25日，我國第一顆自主發展的遙測衛星「福衛五號」成功發射，不久卻發現傳回影像模糊，遭社會大眾質疑是否「失能」。遙測衛星福衛二號已於2016年8月功成身退，未來福衛五號將擔負我國太空遙測、環境監控及災害評估等重要任務，監院通過監委包宗和、江明蒼、江綺雯的調查報告，要求科技部研議改善。

監委發現，準直儀(collimator)是福衛五號遙測取像儀(RSI：RemoteSensingInstrument)調焦的關鍵精密儀器，2011年依福衛五號計畫需求，以821萬餘元購自美國OpticalMechanics,Inc.(OMI)公司，國家實驗研究院及國家太空中心或許囿於首次自製取像儀經驗不足，在準直儀採購及校驗管理方面略顯不周，包括交付項目未含校驗程序、在已過保固期原廠不願來台指導下逕自組裝搬運及校驗，校驗程序又未經任何內部或外部審核認證，難以確保校驗嚴謹，不能排除是造成福衛五號離焦的制度面因素，國研院及太空中心應盡速完備校驗制度。

監委進一步說明，國研院雖於2018年1月完成影像模糊根因分析調查報告，並說明2014年準直儀校正時，由於準直度的指標focusterm係數始終合格，便將離焦原因指向完成校驗後到投入取像儀調焦前，可能有無從考證的原因改變準直儀主次鏡間距。

但經監院深入調查分析，並請教學者專家，認為國研院並無程序、紀錄或數據確保focusterm係數量測調整時曾符合「干涉儀射出光束聚焦點準確定位在焦平面上」前提，並無理由排除準直儀自始離焦的可能性。監察委員認為，國研院既為我國尖端科研機構，自應秉持嚴謹的科學精神論證離焦根因，但該院調查結論未能正視問題核心，又對取像儀性能驗證及準直儀校驗程序等說明未臻妥適，都應納為未來太空科技發展借鏡。

關於福衛五號是否「失能」，監委說明，國研院及太空中心發現影像模糊後，即規劃以取像儀的溫度調控機制及回溯修正技術還原影像解析度，影像經調整後雖需增加額外作業時間，仍符合當初任務規劃的「黑白2米、彩色4米」解析度；福衛五號能在半年內大致排除問題而投入災害防救及國土監測任務，有賴國研院及太空中心積極處理，因此難以指其為「失能」而有所違失。

(中時 )

東廠續鬥管？網友：天欽復仇記卡… 美報告稱中共犯台風險增 國防部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。