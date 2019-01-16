福衛五號影像模糊原因出爐 監院促請科技部研議改善

2019年01月16日 13:11 中時 鄭舲

2017年8月25日，我國第一顆自主發展的遙測衛星「福衛五號」成功發射，不久卻發現傳回影像模糊，遭社會大眾質疑是否「失能」。遙測衛星福衛二號已於2016年8月功成身退，未來福衛五號將擔負我國太空遙測、環境監控及災害評估等重要任務，監院通過監委包宗和、江明蒼、江綺雯的調查報告，要求科技部研議改善。

監委發現，準直儀(collimator)是福衛五號遙測取像儀(RSI：RemoteSensingInstrument)調焦的關鍵精密儀器，2011年依福衛五號計畫需求，以821萬餘元購自美國OpticalMechanics,Inc.(OMI)公司，國家實驗研究院及國家太空中心或許囿於首次自製取像儀經驗不足，在準直儀採購及校驗管理方面略顯不周，包括交付項目未含校驗程序、在已過保固期原廠不願來台指導下逕自組裝搬運及校驗，校驗程序又未經任何內部或外部審核認證，難以確保校驗嚴謹，不能排除是造成福衛五號離焦的制度面因素，國研院及太空中心應盡速完備校驗制度。

監委進一步說明，國研院雖於2018年1月完成影像模糊根因分析調查報告，並說明2014年準直儀校正時，由於準直度的指標focusterm係數始終合格，便將離焦原因指向完成校驗後到投入取像儀調焦前，可能有無從考證的原因改變準直儀主次鏡間距。

但經監院深入調查分析，並請教學者專家，認為國研院並無程序、紀錄或數據確保focusterm係數量測調整時曾符合「干涉儀射出光束聚焦點準確定位在焦平面上」前提，並無理由排除準直儀自始離焦的可能性。監察委員認為，國研院既為我國尖端科研機構，自應秉持嚴謹的科學精神論證離焦根因，但該院調查結論未能正視問題核心，又對取像儀性能驗證及準直儀校驗程序等說明未臻妥適，都應納為未來太空科技發展借鏡。

關於福衛五號是否「失能」，監委說明，國研院及太空中心發現影像模糊後，即規劃以取像儀的溫度調控機制及回溯修正技術還原影像解析度，影像經調整後雖需增加額外作業時間，仍符合當初任務規劃的「黑白2米、彩色4米」解析度；福衛五號能在半年內大致排除問題而投入災害防救及國土監測任務，有賴國研院及太空中心積極處理，因此難以指其為「失能」而有所違失。

(中時 )