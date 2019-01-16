搶節能補助商機 台灣夏普「豬事大吉節能紅包」大方送

友善列印
工商

行政院日前通過擴大內需方案，要衝今年經濟成長率，經濟部帶頭響應，將去年實施的「縣市共推住商節電運動」中住戶家電補助範圍進一步擴大，搶節電補助商機，夏普也撩落去，響應政府擴大內需方案搶在起跑點，推出「豬事大吉節能紅包」，加碼提供優惠。

台灣夏普今日發布，自今年元旦至2月28日止，消費者凡在全國各大指定通路購買夏普指定系列商品，就可憑購機發票到台灣夏普官網登錄，凡發錄成功者即可獲贈「豬事大吉節能紅包」，登錄時間自1月25日中午12點起跑，夏普強調，「豬事大吉節能紅包」的優惠活動，就是希望趕在金豬年到來前，帶動夏普家電全台買氣，大家一起來過個金光閃閃的金豬年！

至於「豬事大吉節能紅包」有多優惠？台灣夏普指出，「豬事大吉節能紅包」鎖定的是有納入政府節能補助的品項，包括電視、冰箱、洗衣機、空調、空氣清淨機、除濕機都包含在內，其中購買夏普指定的電視、冰箱、洗衣機、空調等四類商品，消費者每台可再獲贈價值2000元的全聯福利中心，若買的是空氣清淨機、除濕機，則每台另行補助價值1000元的統一超商7-11商品卡。

台灣夏普強調，今年過年家裡要換夏普電視的消費者不論購買任何尺寸，只要憑購機發票登錄台灣夏普官網，登錄時點自1月25日中午12點起跑，即可獲贈全聯禮券2000元，另待政府的補助辦法確認後，還可以再依政府公佈的「縣市共推住商節電行動」，等於一機得享雙重補助優惠。

(工商 )

入境旅客哭！手提行李全面安檢 … 體驗緣起不滅的生命旅程 2019心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。