搶節能補助商機 台灣夏普「豬事大吉節能紅包」大方送

2019年01月16日 12:47 工商 鄭淑芳

行政院日前通過擴大內需方案，要衝今年經濟成長率，經濟部帶頭響應，將去年實施的「縣市共推住商節電運動」中住戶家電補助範圍進一步擴大，搶節電補助商機，夏普也撩落去，響應政府擴大內需方案搶在起跑點，推出「豬事大吉節能紅包」，加碼提供優惠。

台灣夏普今日發布，自今年元旦至2月28日止，消費者凡在全國各大指定通路購買夏普指定系列商品，就可憑購機發票到台灣夏普官網登錄，凡發錄成功者即可獲贈「豬事大吉節能紅包」，登錄時間自1月25日中午12點起跑，夏普強調，「豬事大吉節能紅包」的優惠活動，就是希望趕在金豬年到來前，帶動夏普家電全台買氣，大家一起來過個金光閃閃的金豬年！

至於「豬事大吉節能紅包」有多優惠？台灣夏普指出，「豬事大吉節能紅包」鎖定的是有納入政府節能補助的品項，包括電視、冰箱、洗衣機、空調、空氣清淨機、除濕機都包含在內，其中購買夏普指定的電視、冰箱、洗衣機、空調等四類商品，消費者每台可再獲贈價值2000元的全聯福利中心，若買的是空氣清淨機、除濕機，則每台另行補助價值1000元的統一超商7-11商品卡。

台灣夏普強調，今年過年家裡要換夏普電視的消費者不論購買任何尺寸，只要憑購機發票登錄台灣夏普官網，登錄時點自1月25日中午12點起跑，即可獲贈全聯禮券2000元，另待政府的補助辦法確認後，還可以再依政府公佈的「縣市共推住商節電行動」，等於一機得享雙重補助優惠。

(工商 )