林依晨美男師弟接宮廷劇 《殿下攻略》高顏值陣容曝光！

林依晨的美男師弟陳柏融，近日參演古裝劇《殿下攻略》的演出。（圖／周子娛樂提供、翻攝自微博）

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中時電子報
／綜合報導

林依晨的師弟陳柏融外表俊美，曾被稱作「台版小栗旬」，近年主演多部大陸戲劇，尤其是青春網路劇《親愛的公主病》開播後人氣飆升，近日更接演新戲《殿下攻略》，該劇是《惹上冷殿下》的姊妹篇，《惹上冷殿下》去年在騰訊視頻突破20億播放量成績不俗，今年推出《殿下攻略》由陳柏融和唐曉天兩位美男主演，將再度掀起古裝劇熱潮。

陳柏融近年都在大陸發展，長相俊美的他非常適合古裝扮相。（圖／周子娛樂提供）

《殿下攻略》有別於其他的宮鬥劇，走現代甜寵、歡樂畫風，保留偶像人設，推出「當紅偶像古代C位出道」的新設定，並通過當下年輕人喜好的遊戲主線，將整個故事串聯起來。復活、抽卡、裝備、升級等等更多豐富的遊戲元素都可能出現在劇情中，一場浪漫的追愛之旅也將是一次新副本的開啟與探索，不僅齁甜也將出現更多高能劇情，反轉套路不斷，玩出新的古裝愛情喜劇花樣。

陳柏融也有「台版小栗旬」的封號。（圖／翻攝自微博）

《殿下攻略》日前在台灣象山開機，男主角唐曉天是超模轉型演員，有著188公分的優越身高，在《動物管理局》、《致我們暖暖的小時光》、《獨孤皇后》中均擔綱重要戲份，這次首挑男一大旗，搭檔新生代演員黃日瑩，二人組合搭檔，上演身份迥異的古代夫婦，全新的組合相信會碰撞出更多新鮮有趣的劇情。特別出演的陳柏融，也曾被冠以「少年版周渝民」的美譽，此次飾演二王子塗思成，與唐曉天共演皇室兄弟。

(中時電子報)

《殿下攻略》男女主角。（圖／翻攝自微博）

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