劉以豪、陳庭妮「下海」拍唯美吻戲 海中搞怪竟有時尚Fu

2019年01月16日 13:03 中時 林淑娟

劉以豪、陳庭妮海邊甜蜜互動。（歐銻銻娛樂）

劉以豪、陳庭妮玩水超開心。（歐銻銻娛樂）

劉子千岸邊裝冷。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》劇情進入高潮，劉以豪與陳庭妮在經過重重考驗，終於正視彼此的心意，一場劉以豪在海裡向陳庭妮堅定告白的戲，畫面看起來唯美又浪漫，由於劇中時序是冬天，兩人還會不時喊著：「好冷！」但導演一喊卡，劉以豪、陳庭妮立刻瘋狂大笑，泡在海水裡不肯起身。

原來拍攝時正值酷暑，但因劇中時節是冬天，經常要穿著厚重毛衣、外套，讓所有演員都苦不堪言，這天能夠明正言順地在海中玩水，劉以豪、陳庭妮簡直樂翻了！讓在岸邊的劉子千、舒米恩羨慕不已，劉子千苦著一張臉說：「我也好想衝下去，但一直被阻止。」

劉以豪在《種菜女神》劇中因為對稻穀絨毛過敏，脖子紅腫發癢，被陳庭妮拖去泡海水，劉以豪趁機在海中對陳庭妮告白：「我不會放棄妳，我想要的未來，就是這裡！」兩人在一片湛藍的海中接吻，畫面唯美浪漫。自從知道要「下海」拍攝，劉以豪與陳庭妮就開始期待拍攝日，不一會兒，卻變成鴛鴦戲水、大打水戰，劉以豪與陳庭妮玩得不亦樂乎，雖然台詞要講：「水好冰！好冷！」但因為天氣炎熱，泡在海水實在太舒服，兩人臉上根本止不住笑意，兩人還跟著燈光師一起手搭著反光板當作浮板，像小孩子一樣玩到不想上岸，陳庭妮笑說：「我們玩到導演、副導都崩潰，一直大喊：不要再玩了！」

平時就愛打鬧的劉以豪與陳庭妮，到了海裡嬉鬧得更厲害，劉以豪還不慎膝蓋撞到石頭，卻是笑著把石頭撿起來說：「原來就是你！」兩人在海中追逐，陳庭妮還因此腳抽筋，拜託劉以豪幫她把雨鞋穿好，劉以豪也欣然答應，正想誇他貼心暖男時，劉以豪卻趁機勒索：「可以請我吃飯、看電影嗎？還是要帶我們去紐約時裝周也可以喔！」讓陳庭妮忍不住大翻白眼。同是模特兒出身的兩人，一時興起在海中擺出許多時尚POSE，與身上的農活休閒服相當不協調，陳庭妮笑說：「時尚是一種態度，跟穿什麼無關。」《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每週五晚間10點、東森綜合台每週六晚間8點播出。

(中時 )