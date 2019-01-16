體驗緣起不滅的生命旅程 2019心靈影展今起台中登場

2019年01月16日 12:56 中時 陳世宗

「2019心靈影展」16日起一連五天，在大墩文化中心演講廳與日日新大戲院接力放映，以「生命的旅程~緣起不滅」為主題，精選國內外12部電影，結合電影賞析、映後講座及心靈饗宴，並於每場次邀請電影專家及身心靈老師參與映後對談，帶領觀眾由認識電影出發，進一步感受電影。

台中市政府新聞局副局長呂美莉說，市府與更多藝文團體合作，推動多元議題影展，以豐富市民生活。今日舉行影展開幕式，以和台灣有密切關係的代表作品《此後》揭開序幕，從「你、我、祂」三個觀點出發，帶領觀眾從多元角度認識生命的本質；市府願意和相關藝文團體合作，推動更多不同議題影展，豐富市民生活。

呂美莉指出，市府大力協助影視劇組來台中拍片取景及提供影視補助，以將台中打造為台灣最友善的影視協拍基地為目標！從產製端、行銷端、人才培育端到映演端，提供一條龍的服務；包括《幸福路上》、《大佛普拉斯》及《花甲男孩轉大人》等都是台中協拍成果。

影展開幕式與會還有立委張廖萬堅、策展人兼魚可國際文創執行長文蓓蓓、中華電影製片協會理事長李祐寧導演等。文蓓蓓表示，心靈影展呼應年度主題「生命的旅程~緣起不滅」，從「你、我、祂」三個觀點出發，帶領觀眾從多元角度深入認識生命的本質。

「2019心靈影展」自1月16至20日舉行，為期5天共12場次。1月16、17、18日在大墩文化中心放映，現場免費開放民眾入場；1月19、20日在日日新大戲院場次採開放網路免費索票方式。因場次皆已額滿，屆時將開放民眾現場排隊候補入場，歡迎參與這場年度心靈饗宴。

(中時 )