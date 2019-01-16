寒假打工求職多中市府籲牢記「五要」原則

各級學校將陸續放寒假，學生如要打工賺學費，勞工局籲請須牢記「五要」原則！（陳世宗翻攝）

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青年學子常利用寒假期間到工廠、餐飲業、加油站或企業打工賺取生活費或學費！台中市政府勞工局長吳威志說，打工族權利與一般工作者相同，只要進入適用勞基法的事業單位打工，雇主應置備工讀生出勤紀錄及薪資明細，如工讀生於國定假日出勤，雇主應給予加倍工資。

吳威志指出，現今企業普遍運用部分工時勞工，仍應依勞基法相關規定確保勞工權益，市府為維護部分工時勞工的勞動權益，仍定期實施部分工時勞工勞動條件專案檢查及辦理工讀生勞動權益宣導。

吳威志說，今年1月1日起，時薪基本工資已調高為150元，月薪調高為2萬3100元，雇主給予工讀生的工資不得低於基本工資；同時也提醒工讀生尋找打工時，應注意「五要」規範：1.要達基本工資。2.要打卡(出勤紀錄)。3.要勞、健、就保。4.要勞退。5.要全額工資(不得任意扣減工資)，以免權益受損。

吳威志表示，如有勞動權益問題，可至「GooglePlay」與「AppleAppStore」搜尋下載勞工局「勞動權益通App」查詢各項資訊，或至勞工局網站首頁(http：／／www.labor.taichung.gov.tw／)下載專屬「QRCode」，也可撥打專線04-22289111分機35200或前往台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心櫃台諮詢。

(中時 )

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