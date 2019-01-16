因緣起手式？王金平明赴高雄合體韓國瑜：現勿多想

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前立法院長王金平是否投入2020總統大選備受矚目，而在新書《橋－走近王金平》16日正式發行後，王金平17日晚間也將赴高雄，與市長韓國瑜同台出席感恩餐會。對於被解讀為「因緣」起手式，王金平受訪笑說，現在不要多去想，韓國瑜要先進行市政報告，還要接受市議會質詢，所以幾點才能到場還不知道，「但他一定會來」。

《橋－走近王金平》一書由王金平口述出身高雄路竹的農村子弟，成為師大數學系畢業的高中老師、最年輕立委，直到立法院長的完整過程，對於外界關注的太陽花學運始末、九月風暴的心情轉折也做了完整告白，並談論外界較為陌生的家庭生活。

對於在書中談到與前總統馬英九的「馬王政爭」，王金平今受訪又說，自己沒有爭什麼，「那你覺得我有爭什麼？」至於仍對黨造成傷害，他則說，「造成傷害那是大家一致的看法」。媒體追問，馬英九今稱當時是立委關說司法？王金平回應，「我們尊重他的講法就好，因為，我再講下去，呵呵呵，你們一定會大作文章的，我們尊重他的講法」。

此外，談起太陽花學運，王金平表示，太陽花案子本身一定是對立法院造成傷害、對國家造成傷害，但也有另外獲得好處的一方，像是有些大家對民主定義的新詮釋。他接著說，還有3月30日晚上在凱道集結30萬人，最後很快將所有垃圾都清除，這在國際上也為台灣造成好的形象，認為學生還是理性、有教養、照著民主程序走。

王金平進一步說，當然不能一句話就涵蓋所有事件，一定是多面向去看，所以才稱看待太陽花學運等同在看廬山一樣，「橫看成嶺側成峰、遠近高低各不同」，個人有個人的詮釋及看法，予以尊重就好。

針對曾透過郭台銘傳話學生服貿訴求給馬英九一事，王金平說，當晚郭台銘要跟時任總統的馬英九見面，來問自己有什麼建議，自己則提了兩項建議，若能獲總統同意，對事情處理有相當大的幫助；但郭台銘晚上9時許回來答覆說馬總統沒同意，所以整個太陽花學運就繼續拖下去。

談起臉書粉專《台灣公道伯》昨PO上王金平、蘇貞昌合照進行「髮量對決」，王金平也笑問「我不知道，誰多誰多？」「應該我還是比較多一點吧！哈哈哈」。對於是否在意被看後腦杓，王金平說「無所謂啦！政治人物嘛」，人家要怎樣就怎樣，大家高興就好。

(中時 )

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