在棒球沙漠默默耕耘 雲林文昌國小一周奪兩冠

西螺文昌國小成立棒球隊30年，穩紮穩打築夢踏實，最近一周內囊括「第二屆台韓國際交流野球賽」、「中興杯全國少棒邀請賽」冠軍。（周麗蘭攝）

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鍾亦恩獲得第二屆台韓國際交流野球賽投手獎。(文昌國小提供)
蔡博仲獲得第二屆台韓國際交流野球賽全壘打獎。(文昌國小提供)
文昌國小學童（著白色球衣）參加第二屆台韓國際交流野球賽，比起韓國隊球員（著藍色球衣）身材小了一號。（文昌國小提供）
文昌國小棒球隊10日參加大韓野球委員會主辦的第二屆台韓國際交流野球賽贏得冠軍，把錦旗留在台灣，選手們口咬著金牌拍照。（文昌國小提供）

有夢最美！西螺文昌國小成立棒球隊30年，目標是打美國威廉波特的世界少棒錦標賽，校方一步一腳印，八年來在校長梁博雍帶領下，一周來征戰嘉義、南投，囊括第「第二屆台韓國際交流野球賽」、「中興杯全國少棒邀請賽」冠軍。

文昌國小6日至10日到嘉義參加大韓野球委員會主辦的第二屆台韓國際交流野球賽，經過6天征戰，以5勝1敗為臺灣留下冠軍，球隊帶回冠軍錦旗保留一年及冠軍獎盃，去年是韓國隊伍獲得冠軍。

11日至14日參加南投「中興杯全國少棒邀請賽」再以5戰全勝的戰績拿下冠軍獎盃。幾乎是棒球沙漠的雲林，文昌國小靠著穩紮穩打練習，一周奪雙冠，非常不容易。

教練張裕耀指出，韓國人在台灣主辦的「第二屆台韓國際交流野球賽」，去年有三支韓國隊伍、三支台灣隊參賽，今年韓國三支隊伍、台灣九支隊伍（來自六縣），冠軍賽是雲林文昌國小對高雄市中正國小，文昌以7比0勝出。

校長梁博雍表示，去年冠軍是韓國隊，文昌國小能奪下冠軍獎盃很不容易，因為韓國隊是社區球隊，年紀落在10至15歲，有些是國中選手，該校出戰的是五、六年級生，冠軍歸因於展現平時訓練的成果。

教練黃培淵也表示，9天打11場比賽考驗選手的體能與毅力，這次選手的表現有符合教練團的預期，六年級生呂俊憲、潘書緯、鍾亦恩、蔡博仲的攻守更是傑出，其中鍾亦恩獲得大會「投手獎」，蔡博仲獲得全壘打獎，期待他們在全國聯賽等選拔賽能有精彩的表現。

(中時 )

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