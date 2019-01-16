劉世芳擋陸軍官校校慶預算 朱學恒火大：快公布捐款帳號

2019年01月16日 13:09 中時電子報 邱珮畇

民進黨立委劉世芳。（資料照片，姚志平攝）

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，她已經連三年提案要求陸官討論校歌的「黨旗飛舞」。宅神朱學恒在臉書貼影片表示，綠營的神邏輯荒謬到讓人不知道該哭還該笑，越講越火大，要陸軍官校趕快公布捐款帳號，他說「個人不是很有錢捐個兩萬，今年讓你們過個大家捐款過生日的好校慶吧!」

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，陸軍官校仍堅持依校務會議決議，維持原校歌歌詞內容。有陸官校友在中華民國中央軍校校友總會等網路社群中討論，建議藉由募捐支援陸官舉行校慶。一元水餃店老闆李杰之前在臉書霸氣喊，不用募款了，如果法律體制上可以，這被凍結的三百萬他全捐了!自己的國家自己救。

宅神朱學恒也在臉書貼出政論節目討論劉世芳逼改校歌影片，他說「我覺得綠營的神邏輯荒謬到讓人不知道該哭還該笑。」

朱學恒說，兩個部分，第一，「你覺得我掌權了就是朕即天下，我就是王法，不用照規矩來」，劉世芳連續三年提案要改陸軍官校校歌，人家連續三年回應拒絕。陸軍官校開了校務會議，依據大學法獨立自主的概念拒絕改校歌。結果你民進黨怎麼回應?幾十個立委聯手刪掉陸官校慶預算330萬。

「你忤逆我黨，就讓你學生校方籌備一年的校慶過不了!」朱學恒問「是不是很野蠻，是不是覺得票太多?」真的想改校歌，就把校務會議的人全換成「陳屍孟」嘛!到時候每個人都投票支持，大家照規矩來啊!

朱學恒批，「但你就是不要，你就是要像流氓一樣搞人家校慶，翻他的桌，只因為他不聽話!這些台獨吉娃娃還有邏輯可言嗎?」

他問，「你有想過要保護中華民國台灣將來要打巷戰，要打首都保衛戰，要保護你他X優先從總統府撤離的是這些官校的學生ㄟ」，我們已經連義務役都沒有了，結果你他X的嘴上說一套，實際上讓他們連校慶都沒得過，那還談甚麼不惜一戰保衛主權?這些官校生還在讀書，你就霸凌他們，出事的時候卻要求他們幫你們擋子彈灑熱血?這不是很荒謬嗎?

朱學恒說，「講著講著火就起來，陸軍官校趕快公布捐款帳號啦，我個人不是很有錢捐個兩萬，今年讓你們過個大家捐款過生日的好校慶吧!」

(中時電子報)