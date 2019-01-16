年節豬瘟防疫補漏洞 農委會：6部X光機緊急支援桃機

2019年01月16日 13:33 中時 游昇俯

年關將近，避免非洲豬瘟防疫出現漏洞，行政院長蘇貞昌日前要求桃園機場旅客手提行李查驗應達到100％，農委會今（16）日表示，目前已有6部X光機可支援桃機行李查驗，會盡快完成設置；此外，旅客違規攜帶肉品遭罰20萬元首件案例，繳款期限將在本月18日到期，若旅客已離境未繳清罰鍰，再來即拒絕入境。

農委會非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第五次會議。農委會副主委黃金城表示，為使桃機手提行李檢查達到100％，今日桃機航警已開始到出機口，以人力逐件檢查；且經盤點調查，目前有6部X光機可支援行李查驗，下午農委會主委陳吉仲將赴機場重新勘查整體通關流程。

黃金城指出，接下來兩周是入境旅客數量最多的時間，桃機有4個入關口，6部X光機將集中設置，讓入境人口最多處有足夠X光機檢驗，使其可完全取代人力，若分散到每個入關口，恐使人力分散，造成檢查不夠。他說，設置X光機最適當地點，應該是在體溫篩檢處前端，會盡快完成設置。

黃金城並表示，今天會議並確定旅客違規攜帶肉品入境遭罰，若已出境且未在繳款期限30天內繳清，下次再來即不允許入境。防檢局副局長杜文珍指出，農委會會將未繳清名單交給移民署，由移民署進行把關，罰鍰繳完才會從名單解除。

杜文珍表示，自去年12月18日提高裁罰額度至本月14日止，裁罰20萬元共54件，已有2件完成繳納，但因繳款期限未到，目前尚未有逾期未繳名單；去年首罰若未繳清罰鍰，則將從本月18日起拒絕入境。

(中時 )