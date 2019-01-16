國民黨智庫：國民黨正思考七天國假要怎樣處理

2019年01月16日 13:23 中時 季節

國民黨智庫國家政策研究基金會於16日，舉辦「如何實現公義祥和的社會」論壇，智庫副執行長陳雄文說，國民黨正在談論七天國假要怎麼處理。此外學者和多位國民黨執政時期政務官出席與談，針對低薪問題，主張透過薪資透明、政府提供更多公共服務改善，並引導學子念未來薪資較高的科系。對於長照，與會者則認為應回歸國民黨執政時的社會保險制度，財源比較充足穩定。

被問到七天國假議題時，陳雄文說日本和南韓都有約十五天國假，比我們現在略多，國民黨內正在談七天國假要怎樣處理，是否就是七天全回來，乃至於資淺勞工特休假的增加，智庫也會再思考。

台大國發所教授辛炳隆指出到海外工作的台灣人越來越多，與台灣普遍低薪有關，要改善低薪，可持續提高基本工資、福利服務公共化(托兒托老住宅教育補助)、讓產業轉向知識或技術密集，此外應落實大學退場機制，並設計差別化學貸制度引導青年就讀未來薪資會較高的科系(讀這些系學貸利息較低)。

對於離開台灣工作的海漂族，辛炳隆指出台灣產業發展，提供不了太多好的工作機會，如果國外有好的工作去處，紓解台灣的壓力，不能算是人來流失不過去海外工作可能面臨社會保險不足、勞動條件不佳如工時過長導致過勞，欠缺適當申訴與協助機制，因此若要改善未來可在大陸設置台籍勞工覆物窗口，爭取社會保險可相互豁免不用在兩邊都投保。

前勞動部長潘世偉則建議，政府可要求股票公開發行之企業揭露薪資資訊、揭露公司內內全部薪資所得之平均數與中位數，並將薪資列為集體協商必要談判事項。

前政務委員薛承泰指出，台灣少子化嚴重，僅管人口減少趨勢難以避免，但鼓勵生育可讓人口結構不要快速失衡，否則我們人口老化速度已名列世界前茅。前衛福部次長李玉春建議，長照應回歸馬政府時推出的社會保險制，如果像蔡政府這樣靠菸稅，吸菸人口減少，長遠看財源不足穩定性欠佳。

(中時 )