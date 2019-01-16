伊能靜遭疑賣心靈課 發文澄清被網友惡意攻擊

伊能靜今天發微博解釋推薦心靈課的緣由。（取自新浪微博＠伊能靜）

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旺報

伊能靜1月14日透過微博宣傳印度大師到大陸開心靈課程的訊息，遭大陸網友指為「賣課程」，迅速登上微博熱搜榜，遭大陸公安部新聞中心，公安部治安管理局的官方微博「中國警方在線」等官方微博點名。伊能靜隨即刪文，今天（16日）早上7點21分，她再發文說明，承認沒有把事情說清楚，造成誤會，也抨擊網友不了解狀況前，就以「台巴子」、「婊子」等汙衊字眼惡意攻詰，非常傷人。

在已刪除的14日微博中，伊能靜述說自己10年前曾去印度，見到智慧尊者阿瑪巴關，在那段旅程中，她見到了自己的內在狀態，「走上自我察覺的道路」。10年後，這位尊者到大陸上課，可以就近上課。微博中還附上詳細課程報名資訊，上面有伊能靜的照片和簽名，她還強調自己也是付費上課。

網友紛紛質疑這是洗腦傳銷，表示所謂的心靈課程，和買保健品沒什麼兩樣，都是想走捷徑讓自己更好，靠的都是幻覺，有的人還為這些短期就能讓人「大澈大悟」的課程就是「邪教」，而且價格昂貴，奉勸伊能靜不要上當受騙。

但也有網友反應過於激烈，

在今天的微博中，伊能靜表示，「在臺北研修（心靈課程）了一次，討論家庭和諧，我因此更懂父母不易，僅僅如此，我完全沒有任何利益，也沒有參與內容，更不知情況，沒有經手任何課程，賣課指的是中間有獲得利益，我完全沒有，這部分可接受警方調查，也會全力配合。」

她也強調，「在認知上有誤，沒有弄清楚，我真心反省。但不要攻擊謾駡，失去機會教育的珍貴。那些動輒說婊子對女性污蔑的形容，只是增加惡意……我在發現情況後，己經儘快刪除，明知內容有爭議，娛樂大號卻拉上我家人，只想增加八卦談資……有可能違反社會規範的內容，每個人都有義務不再二次擴散。」

文末，她也感激各界的善意提醒，強調：「一定會自省注意，虛心學習改進，更加慎重。多運用自己的影響力，繼續幫助他人，努力回饋社會。」

(旺報 )

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