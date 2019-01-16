環團拜會高市環保局長 反對南電北送

2019年01月16日 13:35 中時 林宏聰

環團代表將1500位市民連署書送給高市環保局長袁中新（左），表達反對南電北送，讓高雄人承擔火力發電汙染。（林宏聰攝）

高雄這2周持續空氣品質不良，南部反空汙聯盟等環團16日與高市環保局長袁中新會面，主張停發審查中的台電興達電廠3、4號燃煤機組許可，並反對「南電北送」；袁中新會後強調，與環團努力方向一致，只是方法與期程可能略有不同，至於南電北送議題，他不反對環團見解，更提醒中央「如果台中、高雄都有反對南電北送的訴求，中央政府就應該去思考一下了！」

環團與市府針對空汙改善溝通意見，南部反空汙聯盟及市議員吳益政、立委黃昭順代表等共10多人16日上午前往環保局，與局長袁中新會談；環團附上1500位市民連署書，要求停發興達電廠3、4號燃煤機組許可證，且反對台電「南電北送」作法。

「台電又不是高雄人的爸爸！」屏東環盟前理事長洪輝祥氣憤質疑，為什麼要空汙最嚴重的地方，燒煤發電給全國用？

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則表示，南電北送如此不合理，環保局應停發興達電廠燃煤許可證，2部機組發電量才110萬千瓦，停機對高雄的空氣好，也不影響用電。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊說，南部空汙嚴重，台電竟讓高雄興達燃煤機組發電全開，而空品良好的中北部燃氣電廠卻都在休息，「難道高雄人命當三等國民？換了市長能救我們嗎？」

此外，環團也邀市長韓國瑜、局長袁中新夜宿大林蒲，感受在地居民長期與煤灰同在的痛苦，希望所謂「空汙重拳」不要淪為「小拳」、「輕拳」，否則環團一定會持續加強監督的力道。

會後袁中新表示，每個國家幾乎都在下風處設立重工業，這是高雄的宿命，但至少不要讓高雄市民承擔那麼大的發電責任，應該平均分攤，「為避免中央地方產生間隔，我們不講支持、但完全不反對環團拒絕『南電北送』的看法，這樣意思應該很明確了！」

(中時 )