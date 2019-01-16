管中閔違法兼職遭彈劾 藍委怒：還要鬧到何時？

國民黨立委費鴻泰（右）、林奕華（左）16日舉行「奸巧彈劾管中閔，蔡系監委自甘墮落」記者會。（姚志平攝）

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對於台大校長管中閔昨被監察院以違法兼職為由通過彈劾案，國民黨團16日上午召開記者會，藍委費鴻泰痛批，不要臉的英系監委以7：4通過彈劾案，卻是引用模糊、不清楚的法條，陷管中閔於風暴中；台大已被總統蔡英文鬧一年了，還要讓台大繼續沒校長嗎？「蔡英文還要鬧到何時？把黑手、髒手從監察院拿掉吧！」

費鴻泰指出，自己長期在大學教書，也從事公職很久，投稿、撰稿、著作出版及上談話性節目等，都沒被禁止、不算兼職。他直言，這批監委只會搞鬥爭、不要臉，要受尊敬很難，呼籲別再扮演東廠角色，「東廠在1124難道沒被清乾淨嗎？若還要扮演東廠角色，2020我們再清除一次」，如今現在有良心的監委也應趕快撥亂反正，監察院是專業準司法機關，必須拿出學術、專業、道德良知。

藍委林奕華則指出，管中閔的彈劾案是標準的先畫靶再射箭，銓敘部有許多函釋，民國75年的函釋中提到，公務員不得兼任的是新聞紙類及雜誌編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員，至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。

林奕華質疑，監委引用的民國99年函釋是針對主持電視節目，不引用最相關的函釋，卻引用不相關的，是否叫張飛打岳飛、牛頭不對馬嘴？且專欄邀寫、上政論節目都不在禁止範圍，可見就是要「卡管」，「已經一年多還不夠嗎？」她又說，有多少教授曾投稿，請問監委有一致標準嗎？還是只因他是管中閔所以違法，其他人都不重要？「拜託放過台大、放過台灣教育吧！」

(中時 )

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