女星遭「整個電視台」封殺 吳宗憲驚訝：怎麼會是她？

2019年01月16日 13:53 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人小Call是綜藝節目的常客，經常上各大通告，近日她上節目自爆，自己曾被「整個電視台」封殺，讓主持人吳宗憲不敢相信，講話常常太直接的小Call更曾讓經紀人賠上六萬請廠商吃飯，差點害公司其他藝人跟著一起被封殺。

小call表示，常常得罪人到自己不知道。（圖／翻攝自小明星大跟班）

小Call上《小明星大跟班》透露，自己常常講話太直接，不知不覺得罪別人，還被誤會她有大頭症，「說者無心，聽者有意」讓她損失慘重，有時候不只是一個節目封殺她，而是一整個電視台都再也不發她通告。主持人吳宗憲聽了納悶：「小Call怎麼會被封殺？這我才覺得奇怪。」後來是靠著經紀人玲玲做公關、請製作單位吃飯，才讓她月通告量增加兩倍以上。

小call經紀人表示，她曾經讓廠商生氣要封殺整個公司藝人。（圖／翻攝自小明星大跟班）

小Call經紀人無奈表示，她曾直接在廠商面前拒絕合作，說出：「我不要，這不好用。」讓廠商氣到不僅要封殺她，還連帶她經紀公司的藝人都不合作。

原因是小call太直接，直接在廠商面前說產品不好用。（圖／翻攝自小明星大跟班）

小Call解釋，她是說：「這（產品）沒有這麼好用吧！」因為她認為應該要真誠地表達自己，心裡的感受都講出來，才有討論的空間，但廠商就覺得她是在嫌棄產品，最後不僅業配酬勞沒拿，經紀人還買了1000多塊的禮盒、還花大錢請廠商吃飯，又讓小Call免費PO了一篇文，才成功與廠商和解。

(中時電子報)