跨越政治障礙 日本將追上中國航母戰力

2019年01月16日 16:07 中時電子報 盧伯華

日本出雲級輕航母後將建造大型航母

日本近年來大力發展輕型航母，並成功搭載F-35B戰機，在其龐大的造船工業與政府力量推動下，建造全功能的航空母艦的企圖已昭然若揭。近年來積極建造航母的中國雖在與日本的航母競賽中佔了先機，但只要日本能克服國內與國際的政治障礙，追上甚至超越中國成為亞洲航母大國似已指日可待。

美國戰爭學院客座教授羅伯．法利(Robert Farley)就為文強調，日本是個極富裕的國家，擁有規模龐大且具備先進技術的造船工業，在修改了國家防衛方針後，日本發展成航母大國的方向已無法阻擋，克服政治障礙也只是時間問題。

刊登在《國家利益》的這篇文章指出，日本在2006年完成了首艘排水量14000噸的日向級直升機母艦，2012年建成了排水量兩萬噸的出雲艦，不久之後又完成同級的加賀艦。這兩艘出雲級輕型航母可以搭載12~16架先進的F-35B垂直起降隱形戰機，這是日本海上自衛隊航空作戰能力的重大躍進。至於日向級雖然也有搭載F-35B戰機的討論，但目前改裝計劃尚未確定。

日本出雲級第二艦加賀號輕型航母將進行改裝以起降F-35B隱形戰機。圖為加賀艦在南海巡航。（圖／日本海上自衛隊）

文章說，這個時期做為日本戰略競爭主要對手的中國，收購並翻新未完工的蘇聯航母，接著改進部份設計後建造了另一艘同型航母。排水量6萬噸級的中國航母能搭載戰機數目比出雲級多一些，但機型相對老舊。目前除直升機和支援飛機之外，遼寧號與國產002艦共可搭載約60架殲-15戰機。雖然中共海軍未來的計劃仍未明朗，但一般認為中國將很快開始建造核動力超級航母，並開發殲-31隱形戰機做為艦載機。

整體而言，中國的航母發展比日本領先幾年，在建造航母與海空軍經驗都有更實際的經驗，日本加速發展航母的想法幾乎可以確定受到中國影響，就算不直接與中國競爭航母艦載機數量，但日本仍計劃建立足以與中國相抗衡的海空軍力量。

文章認為，日本經濟富裕，有強大的造船工業，若再重新建造一艘現代化的翔鶴級航母，不會向外國購買，因為也沒有幾個國家可以打造航母，主要是日本希望擁有建造大型現代航母的知識與經驗，這些構想從建造日向級與出雲級時就已成形。建造類似於英國6.5萬噸伊麗莎白女王級航母，日本造船能力上完全不是問題，加上搭載F-35B艦載機，不只有足夠力量與中國遼寧級航空母艦競爭，或許還能超越。

與中國不同的是，日本與美、英等擁有航母國家存在良好軍事工業關係，開發相關技術的速度會快得多，不必像中國建造新航母時樣樣都得自已研發。如果日本決定建造彈射起飛的平頂航母，可能會成為美國福特級與尼米茲級之外最強的航空母艦。如此就得考慮要採用彈射型航母艦載機F-35C，這會讓日本翔鶴級航母排水量比英國伊麗莎白女王級大得多。

文章最後強調，日本建造航母艦隊唯一重大障礙是政治問題，包括國內的和國際的，這些障礙需要逐步解決，從日本改裝出雲級的做法看來，日本已開始挑戰這些政治障礙。毫無疑問地，日本一定會在出雲級之後建造大型航母，唯一的問題只是時間與航母種類而已。

(中時電子報)