陸港澳班機全面防疫　實施手提行李檢疫

即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，請旅客務必配合。（陳麒全攝）

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即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，請旅客務必配合。（陳麒全攝）
即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，請旅客務必配合。（陳麒全攝）

桃園國際機場防疫再升級，航空警察局表示，即日起全天候從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的旅客，將在下飛機後的閘門口實施手提行李檢疫作業。

行政院長蘇貞昌在14日後，緊盯桃園國際機場防疫作為，除要求防治文宣要清楚明白，更指示加強防堵防疫漏洞，對高風險地區旅客除了託運行李外，手提行李也要進行百分百查驗，全力防堵非洲豬瘟侵台。

航空警察局安檢大隊副大隊長黃明凱表示，目前已經收到部長徐國勇指示，即日起從香港、澳門、大陸地區等地飛抵台灣的班機，包括廉價航空等各家航空公司班機的下機旅客，將實施手提行李全面檢疫作業。目前全天從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣的班機，一天班機約有112班，在尚未增加額外警力前，航警局以同時段約33人的警力，執行各登機閘口前的手提安檢。

另外，也請航空公司在機上廣播宣導防疫規定，並在下機前廣播，告知全機旅客將在登機門口實施手提行李全面防疫檢查，請旅客務必配合。

(中時 )

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