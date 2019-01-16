定案了！陸談判主帥將赴美 著眼終結貿易戰

2019年01月16日 14:00 中時電子報 馮英志

隨著美國總統川普表示貿易戰有望結束之際，中國大陸國務院副總理劉鶴接受美方邀請，本月結束前即將代表陸方前往華府與美方討論如何結束兩國「以牙還牙」的貿易戰。

中國大陸國務院副總理劉鶴即將前往美國，與美方談判代表萊海澤與美國財長穆努欽會面。

根據《南華早報》16日報導，一名參與貿易談判的匿名人士表示，身為陸美貿易談判的陸方代表，劉鶴將於30日前往華府，與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）與美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）會面，進行2天的討論。穆努欽也在接受媒體訪問時，證實了這項消息。

位於華府的經濟智庫「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）資深研究員拉迪（Nicholas Lardy）表示，本月初陸美貿易談判中已做出足夠的進展，顯示雙邊關係正往正向發展；但若要在最新一輪談判中取得協議的話，機會仍渺茫；而新一輪談判成果可能是，美國接受陸方讓步、解除關稅懲罰，並給大陸一段時間實踐承諾。

而中國大陸智庫、中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長、研究員陳鳳英表示，劉鶴此輪訪美，達成一個「可交代、雙方能接受、有共識」的結果，但這不代表所有問題都能解決，美方的要價只會越來越高，但是最終會形成相對穩定狀態，陸美之間會形成一個「階段性框架」。倘若美方要打掉那就是另一次新的談判，陸方還是可以談。

(中時電子報)