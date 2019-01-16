驚嚇度破表！和老婆視訊吵架 醫師怒燒2千萬豪宅？

2019年01月16日 14:12 中時電子報 張達智

夫妻視訊吵架，丈夫激動之下竟縱火燒了豪宅？昨天下午4時，台東消防局接到一名女子通報，指稱「我和丈夫吵架後，透過視訊看到丈夫縱火燒房子」，警消獲報立即出動滅火，經查發現屋主是台東某醫院骨科主任，但他堅稱只是在家中烤肉不慎引發火災，絕對和老婆吵架無關。

據了解，發生火災的住宅，位於台東縣議會附近，每棟售價高達2000萬元，以台東地區來說，毫無疑問是豪宅區，多位台東民意代表也住在這個社區。

警消接獲女子通報後趕到現場，豪宅2、3樓冒出濃濃黑煙，2樓前後各有1處火點，陳姓屋主則已站在屋外。據自由時報報導，陳男說他放假在家，妻子帶小孩出遊，因為心情不佳加上肚子餓，才拿起中秋節留下的烤肉用具在屋內烤肉，還喝了「2個啤酒杯」的酒，竟不慎引發火警，絕對與夫妻吵架無關，只是當時剛好在視訊，老婆緊張才報案。

不過台東縣消防局表示，這起火災初步判斷人為因素偏高，詳細原因仍待火場鑑定報告出爐。

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(中時電子報)