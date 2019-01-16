驚嚇度破表！和老婆視訊吵架 醫師怒燒2千萬豪宅？

老婆從視訊看見醫生夫燒豪宅，嚇到報警。不過醫生堅稱是烤肉不慎。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

夫妻視訊吵架，丈夫激動之下竟縱火燒了豪宅？昨天下午4時，台東消防局接到一名女子通報，指稱「我和丈夫吵架後，透過視訊看到丈夫縱火燒房子」，警消獲報立即出動滅火，經查發現屋主是台東某醫院骨科主任，但他堅稱只是在家中烤肉不慎引發火災，絕對和老婆吵架無關。

據了解，發生火災的住宅，位於台東縣議會附近，每棟售價高達2000萬元，以台東地區來說，毫無疑問是豪宅區，多位台東民意代表也住在這個社區。

警消接獲女子通報後趕到現場，豪宅2、3樓冒出濃濃黑煙，2樓前後各有1處火點，陳姓屋主則已站在屋外。據自由時報報導，陳男說他放假在家，妻子帶小孩出遊，因為心情不佳加上肚子餓，才拿起中秋節留下的烤肉用具在屋內烤肉，還喝了「2個啤酒杯」的酒，竟不慎引發火警，絕對與夫妻吵架無關，只是當時剛好在視訊，老婆緊張才報案。

不過台東縣消防局表示，這起火災初步判斷人為因素偏高，詳細原因仍待火場鑑定報告出爐。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

25歲精障男暴怒 持刀砍80歲奶奶 通通不要動！小小警察抓搶匪好萌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。