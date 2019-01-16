轟口譯哥服務處狂接綠粉抗議電話 王世堅霸氣：儘管來

台北市議員王世堅。（圖／本報系資料照）

友善列印
中時電子報

「口譯哥」趙怡翔一飛沖天，民進黨同志王世堅也看不下去，飆罵趙怡翔是「得了便宜還賣乖」的「小柯文哲」！王世堅說自從批口譯哥後，服務處及議會辦公室被抗議電話打爆，所以他認為口譯哥「背後有人」。王世堅強調自己站的住腳，嗆挺口譯哥的「儘管來」。

外交部長吳釗燮破格讓「口譯哥」趙怡翔，空降駐美代表處政治組組長，議題不斷延燒。民進黨台北市議員王世堅也看不下去砲口對內，除抨擊吳釗燮，更飆嗆趙怡翔是「小柯文哲！」

王世堅14日受訪時自爆，服務處連兩天電話被抗議民眾打爆。他說，口譯哥事件以來，服務處或議會辦公室，通通是打來罵的電話。他說，這代表口譯哥背後操控很成功，人家背後有資源。

王世堅說「所以我覺得我的評論很站的住腳，我希望民進黨執政不要重蹈國民黨的覆轍，就這麼簡單。」他說，所以昨天、今天打來罵我的，你繼續打，我認為你們背後就是有人!

王世堅再度罵口譯哥，「那你說你扣掉開銷剩15萬，你是在跟誰訴苦呢?這是得了便宜又賣乖!」他批評「照你的標準，那全國有八成以上的受薪階級是遠遠不及於你。怎麼可以把你自己的幸運 ，建立在讓別人隔海興嘆!」

網友大讚王世堅「他昨天在節目有說，叫他的助理要強硬回應抗議電話，有種」、「他對民進黨的貢獻比你們這些自帶乾糧的綠色五毛多太多」、「一開砲 美國爸爸就相挺了」、「支持堅哥，對的就支持，不對就批評」、「綠吱方丈很可怕的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

國共兩黨誰比較笨？網竟一面倒秒… 監院彈劾管中閔 黃暐瀚一語道破…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。